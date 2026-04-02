Легендата Дино Дзоф: Цяло поколение не е виждало Италия на Световно първенство, това е трагедия

Легендарният италиански вратар Дино Дзоф коментира провала на "скуадра адзура" в плейофите за класиране на Мондиал 2026. Италианците загубиха с дузпи от Босна и Херцеговина в Зеница и ще пропуснат трето поредно Световно първенство.

"Резултатът е факт и не може да бъде променен. Три поредни неуспешни опита за класиране на световни финали - това е трагедия. Можеше ли да бъде избегнато случилото се? Да, но вече е късно", заяви Дзоф.

🔵#BosniaItalia "Uno smacco per il calcio italiano. Difficile pensare alla sfortuna dopo 3 volte che non vai. Vuol dire che c’è qualcosa che non va". Così Dino Zoff, ex Ct della #Nazionale e campione del mondo dell'82. "Se mi aspetto passi indietro in Figc? Non spetta a me dirlo" pic.twitter.com/eZkjx96Ntj — Rai Radio1 (@Radio1Rai) April 1, 2026

"Гатузо? Гравина? Не искам да коментирам отделни личности. Веднъж може да нямаш късмет, втори път - също, но три пъти... няма в какво да търсим оправдание", каза световният шампион от 1982 година.

"Нека политиците се занимават с политика, а футболните хора с футбол. Спортът се състои от цифри. Днес те може да не са в твоя полза, но утре ще е различно. Лошото е, че вече има цяло поколение, което не е виждало Италия на Световно първенство. Дали бих посъветвал младите да гледат Синер в тениса и Антонели във Формула 1? Нека да разграничаваме колективните спортове от индивидуалните", добави Дзоф.

Снимки: Imago