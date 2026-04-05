Малдини със силни думи за провала на Италия

Легендата на италианския футбол Паоло Малдини изрази тъга и сериозно притеснение, след като "адзурите" не успяха да се класират на трето поредно световно първенство. Италия загуби от Босна и Херцеговина след дузпи в плейофа за Мондиал 2026.

"Да пропуснеш едно световно първенство е предупреждения, да пропуснеш две е криза, но три поред... това е пълен провал. Вече не виждам желанието, което имаше преди. Когато носиш екипа на националния отбор на Италия, това не означава просто да играеш за него. Означава да носиш история, отговорност и гордост", заяви Малдини.

"По мое време духът беше всичко. Дисциплина, жертвоготовност и уважение към фланелката... Но когато липсват гордост, отговорност и идентичност, това вече не е Италия", допълни той.

