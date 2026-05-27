Венци Стефанов с разкритие за Балов и Йомов, обясни за Левски

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов заяви пред Sportal.bg, че има голям шанс крилото Кристиян Балов да заиграе в отбор от Централна Европа. Босът на "белите" коментира и възможността бившият национал Георги Йомов да започне подготовка с отбора на Ратко Достанич. Бизнесменът обърна внимание на фенски коментари относно "дърпането на конците" в Левски.

"Не мисля, че има възможност Йомов да започне подготовка със Славия. Шансът Кристиян Балов да заиграе в чуждестранен клуб от лятото е голям. Много е вероятно това да се случи, не искам да казвам за кой клуб става въпрос - участник в евротурнирите е. Ще кажа само, че става въпрос за отбор от Централна Европа.

Привържениците на Славия да очакват по-добър сезон от отбора. Ще направим всичко възможно да не ги разочароваме. Тази лумпениада, която напоследък се случва на стадиона, трябва да спре. Идват едни ултраси и пеят против мен, докато момчетата играят. Еди-кой си искал чичо Венци да се махне. Кой си ти? Иван? Петър? Кирил? Кой? Какво си направил? Футболистите, които са с професионален статут и играят на терена за своите заплати, с които изхранват семействата си, получават заплатата си от чичо Венци. Не от Иван, Петър или Кирил, а от чичо Венци.

Казвам го за пореден път - да докарат човек с пари. Ще го изслушаме. Да идват и да подкрепят отбора! Един фен дойде и поправи щетите, които Веласкес направи на скамейката. Чест му прави на това момче. Снимат купчината седалки до комплекса. Тези седалки са счупени от такива като тях. Имаме договор с фирмата, която ни ги доставя, ще дойдат да ги вземат и да се рециклират. Хора, които не са дали 1 евро искат да казват кое как да се случва. Това къде го има?!

И друго да кажа - разбрах, че ултраси пишат в социалната мрежа, че в Левски "конците дърпат" Пеевски и Младен Михалев. Не съм адвокат на никого, но не бива да се дърдорят лъжи и измислици. Знаете какво става, когато една лъжа бъде повторена сто пъти. Младен Михалев няма нищо общо с Левски, ние сме слависти. Това че в Левски има човек с такава фамилия е съвпадение и нищо повече. Знаете ли колко хора се казват Стефанов? Не само едно магаре в селото се нарича Марко, нали така.

Нека от новия сезон феновете на Славия подкрепят отбора - на който не му харесва, да си седи вкъщи. Стадионът не е бирария или зверилник. Всичко това ще спре", каза президентът на най-стария столичен клуб.