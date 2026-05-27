Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Венци Стефанов с разкритие за Балов и Йомов, обясни за Левски

Венци Стефанов с разкритие за Балов и Йомов, обясни за Левски

  • 27 май 2026 | 09:50
  • 9305
  • 17
Венци Стефанов с разкритие за Балов и Йомов, обясни за Левски

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов заяви пред Sportal.bg, че има голям шанс крилото Кристиян Балов да заиграе в отбор от Централна Европа. Босът на "белите" коментира и възможността бившият национал Георги Йомов да започне подготовка с отбора на Ратко Достанич. Бизнесменът обърна внимание на фенски коментари относно "дърпането на конците" в Левски.

"Не мисля, че има възможност Йомов да започне подготовка със Славия. Шансът Кристиян Балов да заиграе в чуждестранен клуб от лятото е голям. Много е вероятно това да се случи, не искам да казвам за кой клуб става въпрос - участник в евротурнирите е. Ще кажа само, че става въпрос за отбор от Централна Европа.

Венци Стефанов обяви бъдещето на Ратко
Венци Стефанов обяви бъдещето на Ратко

Привържениците на Славия да очакват по-добър сезон от отбора. Ще направим всичко възможно да не ги разочароваме. Тази лумпениада, която напоследък се случва на стадиона, трябва да спре. Идват едни ултраси и пеят против мен, докато момчетата играят. Еди-кой си искал чичо Венци да се махне. Кой си ти? Иван? Петър? Кирил? Кой? Какво си направил? Футболистите, които са с професионален статут и играят на терена за своите заплати, с които изхранват семействата си, получават заплатата си от чичо Венци. Не от Иван, Петър или Кирил, а от чичо Венци.

Ратко Достанич: Беше важно да завършим с победа
Ратко Достанич: Беше важно да завършим с победа

Казвам го за пореден път - да докарат човек с пари. Ще го изслушаме. Да идват и да подкрепят отбора! Един фен дойде и поправи щетите, които Веласкес направи на скамейката. Чест му прави на това момче. Снимат купчината седалки до комплекса. Тези седалки са счупени от такива като тях. Имаме договор с фирмата, която ни ги доставя, ще дойдат да ги вземат и да се рециклират. Хора, които не са дали 1 евро искат да казват кое как да се случва. Това къде го има?!

Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане
Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

И друго да кажа - разбрах, че ултраси пишат в социалната мрежа, че в Левски "конците дърпат" Пеевски и Младен Михалев. Не съм адвокат на никого, но не бива да се дърдорят лъжи и измислици. Знаете какво става, когато една лъжа бъде повторена сто пъти. Младен Михалев няма нищо общо с Левски, ние сме слависти. Това че в Левски има човек с такава фамилия е съвпадение и нищо повече. Знаете ли колко хора се казват Стефанов? Не само едно магаре в селото се нарича Марко, нали така.

Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"
Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

Нека от новия сезон феновете на Славия подкрепят отбора - на който не му харесва, да си седи вкъщи. Стадионът не е бирария или зверилник. Всичко това ще спре", каза президентът на най-стария столичен клуб.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски привлича и защитник от Португалия

Левски привлича и защитник от Португалия

  • 27 май 2026 | 06:36
  • 12139
  • 14
Ботев организира мирен протест пред Община Пловдив

Ботев организира мирен протест пред Община Пловдив

  • 26 май 2026 | 21:07
  • 3617
  • 14
ЦСКА 1948 с голяма промяна, феновете на Левски и ЦСКА ще са най-доволни

ЦСКА 1948 с голяма промяна, феновете на Левски и ЦСКА ще са най-доволни

  • 26 май 2026 | 20:07
  • 47326
  • 85
Ботев обявява новия треньор в сряда

Ботев обявява новия треньор в сряда

  • 26 май 2026 | 19:18
  • 11868
  • 25
„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

  • 26 май 2026 | 19:13
  • 12831
  • 116
От "Лаута": Поискахме БФС да измести баража за събота, отказаха ни категорично

От "Лаута": Поискахме БФС да измести баража за събота, отказаха ни категорично

  • 26 май 2026 | 18:30
  • 4456
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Изповедта на един "син“ шампион: Светослав Гоцев за успехите с Левски и емоциите с националната фланелка

Изповедта на един "син“ шампион: Светослав Гоцев за успехите с Левски и емоциите с националната фланелка

  • 27 май 2026 | 10:00
  • 2179
  • 0
Бленджини: Успехът на България на СП 2025 може да се сравни само с титлата на Наполи преди 40 години с Марадона

Бленджини: Успехът на България на СП 2025 може да се сравни само с титлата на Наполи преди 40 години с Марадона

  • 27 май 2026 | 10:16
  • 144
  • 0
Левски привлича и защитник от Португалия

Левски привлича и защитник от Португалия

  • 27 май 2026 | 06:36
  • 12139
  • 14
Историческа нощ в Лайпциг: Кристъл Палас и Райо Валекано в спор за европейска слава

Историческа нощ в Лайпциг: Кристъл Палас и Райо Валекано в спор за европейска слава

  • 27 май 2026 | 07:30
  • 6144
  • 4
Балкан и Локомотив Пловдив подновяват битката за трофея с мач №2 в Ботевград

Балкан и Локомотив Пловдив подновяват битката за трофея с мач №2 в Ботевград

  • 27 май 2026 | 07:00
  • 2926
  • 1