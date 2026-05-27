Ясен е и съставът на САЩ за Световното първенство

Футболната федерация на САЩ официално обяви списъка с играчи, които ще представят страната на предстоящия Мондиал 2026. Шампионатът ще се проведе това лято на територията на САЩ, Канада и Мексико.

"Янките" попаднаха в група "D", където ще се изправят срещу отборите на Парагвай, Австралия и Турция.



Големите имена в селекцията на Маурисио Почетино са Кристиан Пулишич, Тимъти Уеа, Сержиньо Дест, Уестън Маккени, Брендън Аарънсън и Фоларин Балогун.

Съставът на САЩ:

Вратари: Крис Брейди (Чикаго Файър), Мат Фрийз (Ню Йорк Сити), Мат Търнър (Ню Инглънд Революшън)

Защитници: Макс Арфстен (Кълъмбъс Крю), Сержиньо Дест (ПСВ Айндховен), Алекс Фрийман (Виляреал), Марк Маккензи (Тулуза), Тим Рийм (Шарлът), Крис Ричардс (Кристъл Палас), Антъни Робинсън (Фулъм), Майлс Робинсън (Синсинати), Джоузеф Скали (Борусия М), Остин Тръсти (Селтик)

Халфове: Тайлър Адамс (Борнемут), Себастиан Берхалтер (Ванкувър Уайткапс), Уестън Маккени (Ювентус), Джовани Рейна (Борусия М), Кристиан Ролдан (Сиатъл Саундърс), Малик Тилман (Байер Л)

Нападатели: Брендън Аарънсън (Лийдс), Фоларин Балогун (Монако), Рикардо Пепи (ПСВ Айндховен), Кристиан Пулишич (Милан), Тимъти Уеа (Марсилия), Хаджи Райт (Ковънтри), Алекс Сендехас (Америка)