Симоне Индзаги се разграничи от Италия и призна: Годините в Интер бяха удовлетворяващи, но и стресиращи

Бившият наставник на Интер Симоне Индзаги настоява, че италианският футбол „ще се възстанови“ след провала в квалификациите за Световно първенство за трети пореден път. Същевременно, той се оттегли от надпреварата за заместник на Дженаро Гатузо начело на националния отбор на Италия, заявявайки: „Имам още една година от договора си с Ал-Хилал“.

Специалистът, който преди това водеше Лацио и Интер, а сега е начело на Ал-Хилал в Саудитската професионална лига, в неделя навърши 50 години. Той е към края на първия си сезон в клуба, който в момента заема второ място в класирането, на пет точки зад Ал-Насър на Кристиано Роналдо, седем кръга преди края на шампионата.

„Ситуацията в Саудитска Арабия е фантастична от всяка гледна точка: начинът на живот, спортната и неспортната инфраструктура, спокойствието, което те съпътства дори в стресираща работа като моята“, сподели Индзаги в интервю за Libertà, публикувано на рождения му ден.

Разговорът бързо се насочи към последния провал на Италия в плейофите за Световното първенство след загубата с дузпи при гостуването на Босна и Херцеговина във вторник вечерта. „Много съжалявам, че Италия няма да бъде на Световното първенство за трети пореден път. Аз съм 100% италианец, а брат ми е печелил Мондиал. Италианският футбол ще се възстанови, сигурен съм в това. Въпреки това, напуснах италианския футбол по ред причини“, каза Индзаги.

Най-очевидната от тези „причини“ е значителното увеличение на заплатата, което според информациите треньорът е получил, когато е решил да се премести в Саудитска Арабия. Той обаче настоява, че това не е била единствената мотивация зад решението му да напусне Италия. „Грешите. Да печелиш много е удоволствие, очевидно, но други фактори ме тласнаха насам. За щастие, не се нуждаех от пари. Желанието да опитам напълно ново преживяване в изцяло нова среда. Годините ми в Интер бяха много удовлетворяващи от професионална гледна точка, но и много стресиращи. Почувствах нужда да изживея футбола на високо ниво, но да се откъсна от огромното напрежение, което беше станало много тежко“, обясни Индзаги.

Неговото име беше споменато от някои медии в Италия като потенциален кандидат за заместник на Дженаро Гатузо начело на националния отбор. Той обаче на практика се оттегли от надпреварата. „Поласкан съм, но както казах, тук се чувствам добре и имам още една година от договора си с Ал-Хилал“, допълни специалистът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages