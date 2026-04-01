  Капело: Не можах да спя цяла нощ, това е позор за Италия

Капело: Не можах да спя цяла нощ, това е позор за Италия

  • 1 апр 2026 | 21:06
Бившият треньор на някои от водещите италиански клубове Фабио Капело нарече "неприемлив" неуспеха на Италия, след като "адзурите" не успяха да се класират за финалите на трето поредно Световно първенство. Тимът, воден от Дженаро Гатузо, загуби с 1:4 след изпълнение на дузпи срещу Босна и Херцеговина във финала на плейофите за участие на Мондиал 2026. В редовното време и продълженията срещата завърши 1:1.

"Това е неприемливо за отбор с такава история и престиж. Не можах да спя цяла нощ и все още не мога да повярвам какво се случи", сподели Капело.

"Говорим за четирикратен световен шампион. Това е спортна трагедия, но и позор. Едно от най-лошите неща, които са се случвали на италианския футбол в най-новата му история", каза 79-годишният Капело.

Изтъкнатият специалист е бивш треньор на Реал Мадрид, Ювентус, Милан и Рома, както и на националния тим на Англия.

