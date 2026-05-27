Гройтер Фюрт остава във Втора Бундеслига

Гройтер Фюрт запази мястото си във Втора Бундеслига. "Детелините" победиха Рот-Вайс (Есен) с 2:0 в реванша от баража и с общ резултат 2:1 постигнаха целта си.

Домакините бяха поставени под сериозно напрежение след загубата с 0:1 в първия мач. В началните минути Рот-Вайс имаше по-добрите положения и трябва да съжалява, че не поведе в резултата.

Гройтер Фюрт взе преднина в 29-ата минута с попадение на Ноел Фоткю. Нападателят на домакините прати топката в мрежата след пас на Феликс Клаус и удар, който срещна десния страничен стълб, преди кълбото да премине голлинията.

В 47-ата минута ветеранът Бранимир Хъргота вкара втори гол за Гройтер Фюрт. Рот-Вайс (Есен) имаше своите шансове до края, но ги пропусна, а с това и възможността да се изкачи във второто ниво на германския футбол.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages