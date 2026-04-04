Алегри разкри дали е готов да напусне Милан, за да поеме Италия

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри увери, че целта му е да води отбора в Шампионската лига през следващия сезон, а не да поеме Италия, каквито слухове се появиха след оставката на досегашния селекционер Дженаро Гатузо. Той също така разкри, че всички нападатели на “росонерите” са в добро състояние преди ключовото гостуване на Наполи.

“Разочарован съм, че националният тим не се класира на Световно първенство, но според мен трябва да използваме тази ситуация като възможност за израстване. Необходима е стратегическа визия за следващите 10 години. Защо се провалихме за трети пореден път? Да правим оценки и да казваме какво е трябвало да сторим… Мисля, че отговорните органи трябва да се срещнат и да преразгледат инструкциите, от дейностите на местно ниво до първия състав. Не може да сведеш всичко до 10 минути. Смятам, че трябва да отделим нужното време, за да развием план и да имаме единни фокус и идеи, за да се подготвим за Мондиал 2030 по най-добрия възможен начин. Имаме някои добри играчи в Италия и вярвам, че бъдещето е в добри ръце.

Слуховете, че мога да съм следващия селекционер? Миналата година стартирах проект в Милан и трябва да останем концентрирани върху нашата цел: завръщане в Шампионска лига. Повтарям, че не става въпрос за треньора, а за отговорните органи, които трябва да оценят какво е необходимо да се направи отсега до 2030 година. Засега не съм размишлявал дали в бъдеще бих искал да стана селекционер на Италия. Аз съм в Милан и съм щастлив, като се надявам да остана тук дълго време. Започнахме с целта да се завърнем в Шампионската лига, която е фантастичен турнир. Трябва отново да свикна с нея, защото през последните години не съм участвал там. Бих искал да играя в турнира с Милан. Националният тим не зависи от Алегри. Вместо това, важното е футболната йерархия да намери решения. Повтарям: не бива да се захвърля всичко. Дори когато нещата не вървят, винаги има откъде да се започне. Дали ще остана в Милан? Животът е непредсказуем и никога не знаеш какво ще се случи…

Що се отнася за мача в понеделник, той ще бъде чудесен за играене. Навлизаме във финалната част от сезона. Това е най-красивият и важен момент от кампанията, защото се доближаваме до нашата цел, а именно завръщане в ШЛ. Все още ни трябват няколко победи, но сме фокусирани върху това да правим стъпка по стъпка. Утре следобед ни предстои последна тренировка, след която ще реша кои ще са титулярите в Неапол. Всички играчи в предни позиции са добре. Рафаел Леао е много по-добре, а Кристиан Пулишич се завърна също в добро състояние. Сантиаго Хименес е нетърпелив, а Никлас Фюлкруг е по-добре, което важи и за Рубен Лофтъс-Чийк, който е важен играч. Всички се справят сравнително добре. Матео Габия пък би трябвало да поднови тренировки във вторник. Утре ще видим дали Леао ще бъде титуляр. Сега особено температурата и скоростта на играта се променят. Нуждаем се от футболисти с ясно съзнание и страхотна техника. Хименес е възстановен и много се радвам. В началото му беше трудно. Сега имаме двама играчи с много специфични характеристики на тази позиция: него и Фюлкруг”, коментира Алегри на днешната си пресконференция.

Снимки: Gettyimages