Министърът на спорта на Италия охлади надеждите за участие на Мондиал 2026

  • 10 апр 2026 | 14:35
Италианският министър на спорта Андреа Абоди охлади надеждите на сънародниците си, признавайки, че е малко вероятно националния тим на страната да замени Иран на Световното първенство. Италия ще пропусне трети пореден Мондиал, след като загубиха плейофния сблъсък с Босна и Херцеговина. В последните дни се появиха спекулации, че „адзурите“ биха могли да заменят Иран, ако азиатската страна откаже участие в турнира заради продължаващия конфликт със САЩ и Израел. Министърът на спорта Абоди обаче призна, че подобен сценарий е малко вероятен.

Конте е точният селекционер за Италия, категоричен е бивш национал

„Това е въпрос от континентален характер. Наистина ми се струва много трудно да възникне такъв казус, освен ако не се появи проблем в рамките на Европа,“ заяви Абоди пред журналисти.

На въпрос дали „адзурите“ трябва да очакват развитие на събитията на други континенти, за да бъдат допуснати отново в надпреварата, Абоди отговори: „Не мисля, а и дори не бих се надявал на това.“

Ако Иран се оттегли от Световното първенство, ФИФА ще избере заместник. Въпреки че Италия е най-високо класираният отбор сред тези, които не са се класирали, най-вероятният сценарий е мястото на Иран да бъде заето от друг азиатски тим.

Още от Футбол свят

Пореден скандал в Италия! Опитват да отменят продажбата на "Джузепе Меаца"

  • 10 апр 2026 | 08:01
  • 3660
  • 1
Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

  • 10 апр 2026 | 07:34
  • 6011
  • 7
Барселона и Ман Юнайтед подновяват преговорите за Рашфорд

  • 10 апр 2026 | 07:05
  • 2454
  • 1
Челси опитва да изпревари конкуренцията за защитник на Нотингам

  • 10 апр 2026 | 06:23
  • 2076
  • 1
Френки де Йонг е готов за дербито с Еспаньол

  • 10 апр 2026 | 05:59
  • 1245
  • 0
Конте и Де Лаурентис решават бъдещето на треньора след края на сезона

  • 10 апр 2026 | 05:27
  • 1523
  • 0
Виж всички

Спартак 1:0 Добруджа, отмениха гол за варненци

  • 10 апр 2026 | 13:45
  • 6624
  • 9
Нов роден "шедьовър"! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

  • 10 апр 2026 | 13:59
  • 7323
  • 9
Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

  • 10 апр 2026 | 10:04
  • 28881
  • 126
11-те на ЦСКА 1948 и Ботев (Враца), "червените" без своя капитан и една от звездите

  • 10 апр 2026 | 14:25
  • 1062
  • 0
Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

  • 10 апр 2026 | 10:42
  • 11599
  • 62
Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

  • 10 апр 2026 | 07:34
  • 6011
  • 7