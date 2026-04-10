Министърът на спорта на Италия охлади надеждите за участие на Мондиал 2026

Италианският министър на спорта Андреа Абоди охлади надеждите на сънародниците си, признавайки, че е малко вероятно националния тим на страната да замени Иран на Световното първенство. Италия ще пропусне трети пореден Мондиал, след като загубиха плейофния сблъсък с Босна и Херцеговина. В последните дни се появиха спекулации, че „адзурите“ биха могли да заменят Иран, ако азиатската страна откаже участие в турнира заради продължаващия конфликт със САЩ и Израел. Министърът на спорта Абоди обаче призна, че подобен сценарий е малко вероятен.

Конте е точният селекционер за Италия, категоричен е бивш национал

„Това е въпрос от континентален характер. Наистина ми се струва много трудно да възникне такъв казус, освен ако не се появи проблем в рамките на Европа,“ заяви Абоди пред журналисти.

На въпрос дали „адзурите“ трябва да очакват развитие на събитията на други континенти, за да бъдат допуснати отново в надпреварата, Абоди отговори: „Не мисля, а и дори не бих се надявал на това.“

Ако Иран се оттегли от Световното първенство, ФИФА ще избере заместник. Въпреки че Италия е най-високо класираният отбор сред тези, които не са се класирали, най-вероятният сценарий е мястото на Иран да бъде заето от друг азиатски тим.

Снимки: Gettyimages