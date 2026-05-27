  Модрич няма да преподпише с Милан и спира с футбола след Мондиал 2026

  27 май 2026 | 04:19
Халфът на Милан Лука Модрич възнамерява да обяви края на своята професионална кариера след Световното първенство през лятото. Тази информация беше разпространена от журналиста Николо Скира.

През септември хърватският футболист ще навърши 41 години. По-рано вчера се появиха публикации, според които, Модрич няма да поднови договора си с Милан и ще напусне отбора. В следващите дни се очаква той да се присъедини към националния отбор за последното световно първенство в своята кариера.

Модрич премина в Милан през лятото на 2025 г. като свободен агент. През изминалия сезон в състава на „росонерите“ халфът отбеляза два гола и направи три асистенции в 37 изиграни мача.

В своята богата кариера Модрич е играл още за Реал Мадрид, Тотнъм, Динамо (Загреб), Интер (Запрешич) и Зрински (Мостар).

Снимки: Gettyimages

