  Историческа нощ в Лайпциг: Кристъл Палас и Райо Валекано в спор за европейска слава

Историческа нощ в Лайпциг: Кристъл Палас и Райо Валекано в спор за европейска слава

Историческа нощ в Лайпциг: Кристъл Палас и Райо Валекано в спор за европейска слава

Тази вечер очите на Футболна Европа ще бъдат насочени към Лайпциг, където Кристъл Палас и Райо Валекано ще се изправят един срещу друг в исторически финал на Лигата на конференциите. За двата клуба това е златна възможност да запишат имената си в пантеона на европейските клубни турнири и да спечелят първи голям международен трофей в своята история.

Кристъл Палас премина през трудни тестове, за да достигне до "Ред Бул Арена". Селекцията на Оливер Гласнер започна елиминациите с победа над Зрински (Мостар), последвана от успех над АЕК Ларнака. Истинското доказателство за класата на „орлите“ дойде на четвъртфиналите, където елиминираха италианския гранд Фиорентина. На полуфинала лондончани показаха характер срещу Шахтьор (Донецк), за да си осигурят място в Лайпциг.

Райо Валекано от своя страна се превърна в голямата изненада на турнира. Испанците демонстрираха изключителна стабилност в защита и ефективност в атака. По пътя си те отстраниха турския Самсунспор, гръцкия АЕК, а на полуфинала се справиха с френския Страсбург.

Очаква се Гласнер да заложи на своята утвърдена система 3-4-3. Основният фокус ще бъде върху крилата, където Даниел Муньос и Тайрик Мичъл ще имат задачата да захранват с центрирания нападателното трио. Голямата фигура за Палас безспорно е Исмаила Сар, който е истински кошмар за защитниците в този турнир със своите 9 гола. Неговата битка с левия бек на Райо Пеп Чавария може да се окаже решаваща.

Райо Валекано, под ръководството на Иниго Перес, вероятно ще отговори с 4-2-3-1. Силата на тима се крие в халфовата линия, където Оскар Валентин и Унай Лопес ще се опитат да неутрализират младия Адам Уортън. В предни позиции Иси Паласон и завръщащият се след контузия Алваро Гарсия ще бъдат основните оръжия на контраатака.

В лагера на Кристъл Палас има сериозни притеснения около състоянието на Адам Уортън, който получи лека травма в глезена срещу Арсенал, но от медицинския щаб са оптимисти. По-сложна е ситуацията с Крис Ричардс, чието участие е под въпрос. Едуард Нкетия със сигурност пропуска мача поради контузия в бедрото.

Райо Валекано също има своите главоболия – Илияс Ахомаш е под въпрос след травма, получена по време на загрявката в предишния мач. Добрата новина за испанците е пълното възстановяване на Алваро Гарсия, който е ключов за атакуващата мощ на тима.

Райо влиза във финала в по-добра серия от резултати, записвайки победи над Алавес и Виляреал в Ла Лига. Кристъл Палас имаше известни колебания в местното първенство (загуби от Арсенал и Манчестър Сити), но в Европа отборът изглежда преобразен.

Статистиката показва, че Палас е много по-агресивен в атака със 114 опита за гол срещу 92 за Райо в турнира досега. Очаква се предпазливо начало, но индивидуалната класа на играчи като Исмаила Сар и Даичи Камада може да наклони везните в полза на лондончани.

Елиът Андерсън предпочита Манчестър Сити пред Манчестър Юнайтед

