Официално: Гатузо също подаде оставка от националния отбор

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо официално се оттегли от своя пост след неизпълнената цел да класира отбора на Световното първенство през това лято. Така той последва примера на президента на Италианската футболна федерация Габриеле Гравина и отговорника за “Скуадра адзура” Джанлуиджи Буфон, които вчера също подадоха своите оставки.

Според информациите в местните медии 48-годишният Гатузо е бил помолен да остане на поста си за двете контроли на тима през юни, но все пак той е решил да си тръгне още сега. Така той ще бъде временно заместен най-вероятно от селекционера на Италия U21 Силвио Балдини. Световният шампион от 2006 година беше начело на представителния тим на своята родина в едва осем срещи, в които тимът записа шест победи и две загуби. Втората от тях - тази от Босна и Херцеговина, беше след изпълнение на дузпи, но именно тя доведе до напускането на легендарния халф на Милан и Италия, тъй като гарантира липсата на “адзурите” от трети пореден Мондиал.

“С натежало сърце, след като не успяхме да постигнем поставената от нас цел, аз считам периода ми като селекционер на националния тим за приключил. Синята фланелка е най-ценната привилегия във футбола, така че е редно още от самото начало да се улеснят оценките за избирането на бъдещ щаб. Бих искал да благодаря на президента Габриеле Гравина и на Джанлуиджи Буфон, заедно с целия персонал на федерацията, за доверието и подкрепата, които винаги са ми показвали. Беше чест да водя националния тим, и то със състав от играчи, които показаха отдаденост към фланелката. Но най-големите ми благодарности са към феновете, към всички италианци, които винаги успяваха да покажат своите обич и подкрепа за националния отбор през тези месеци. “Адзурите” винаги ще останат в моето сърце”, заяви Гатузо на прощаване.

От своя страна, Гравина също изказа добри думи за наставника. “Бих искал още веднъж да благодаря на Гатузо, защото освен, че е добър човек, той направи ценен принос като треньор, успявайки да съживи ентусиазма към националния отбор само за няколко месеца. Той накара играчите и цялата страна да почувстват голяма гордост в синята фланелка”, коментира президентът на италианската федерация в оставка.

Снимки: Gettyimages