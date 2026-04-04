Гасперини обсъди бъдещето си в Рома и проблемите на Италия

На пресконференцията си преди сблъсъка с Интер наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини обсъди не само състоянието на някои от своите играчи, но също така и бъдещето си в клуба. Освен това той беше попитан за ситуацията с националния отбор на Италия, който за трети пореден път няма да играе на Световното първенство.

“Матиас Соуле се възстанови и тренира с нас през последните две седмици. Уесли и Ману Коне се прибраха от националните си лагери, но ще бъдат аут, въпреки че състоянието им е по-позитивно от техните диагнози. Те обаче ще отсъстват утре. Девайн Ренш направи някои добри мачове, а в други не беше толкова добър. Утре опциите ми са той или Константинос Цимикас, въпреки че Анхелиньо се подобрява. Той все още не изглежда готов, но направи значителен прогрес в сравнение с допреди няколко месеца. Свършихме добра работа през последните няколко седмици, макар и да бяхме с малко играчи. Отборът никога не е имал проблеми в това отношение. В последните мачове играхме доста добре, дори имахме моменти на голям ентусиазъм. Единствената лоша седмица беше тази с двете поредни загуби от Дженоа и Комо.

Финалната позиция ще има огромно значение за следващия сезон. Всички се надяваме да достигнем Шампионската лига, особено заради финансите, които биха помогнали на клуба. Ясно е, че директорите обмислят какво може и се налага да направи за следващия сезон, защото наследството от предишното ръководство доста тежи, така че клубът трябва да направи важни решения за бъдещето. Не съм имал срещи с ръководството, освен редовните такива. В момента сме концентрирани върху първенството, защото навлизаме в ключова фаза. Надпреварваме се с Ювентус, което според мен ме кара да бъда напълно фокусиран. Дали ще остана за следващия сезон? Дано да продължим по път, по който не само аз, но всички в отбора са доволни. Сега ни предстои мач с Интер, пък ще видим по-нататък.

Сметките трябва да се правят накрая, все още сме в заключителната фаза. Това, което мога да кажа засега, е, че съм много доволен от своя избор и от досегашното ми преживяване. Радвам се на доверието, което получавам от голяма част от феновете, а най-вече и на връзката ми с тима, който за мен е и ще бъде истинската сила на този клуб. Взаимоотношенията ми с клуба винаги са много отворени, искрени и споделени. Опитвам се са влагам моите опит и идеи, за да задоволявам исканията на собствениците. За мен това е едно фантастично преживяване, въпреки че то определено е предизвикателно. Опитвам се да налагам моя треньорски стил, който ме докара в Рома, стремейки се да търся решения, които са съвместими с възможностите на клуба, за да създадем постоянен отбор. За мен приоритетът е отборът: ако той работи, всичко останало ще върви.

Това, че Италия отново ще пропусне Мондиала? Няма нищо, което да оправи ситуацията. Това е система, която определено не работи, защото има толкова много играещи деца и тренировъчни бази, но очевидно проблемът е по-структурен и трябва всички да му обърнат внимание. Аз като селекционер? Няколко имена се споменават в момента. Според мен трябва да говорим за една нова визия, която да върне нашия футбол обратно на върха. Мисля, че това е много по-важно от даден треньор. Не смятам, че изведнъж сме забравили да играем футбол”, коментира Гасперини.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages