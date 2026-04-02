Скалони за фиаското на Италия: Трудна за приемане истина

Скалони за фиаското на Италия: Трудна за приемане истина

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони изрази своето съжаление от отпадането на Италия в плейофите за Световното първенство, определяйки го като „тъжно заради начина, по който се случи – по един несправедлив начин".

Италия не успя да се класира за Мондиал 2026 за трети пореден път, след като във вторник загуби финалния плейоф срещу Босна и Херцеговина след изпълнение на дузпи.

След победата на своя тим с 5:0 над Замбия, селекционерът на аржентинския национален отбор Скалони, който е бивш защитник на Лацио, отдели време да коментира ситуацията с „адзурите“.

Аржентина се позабавлява със Замбия

„Имам италиански роднини и това, което се случва в Италия, ме натъжава“, заяви той на пресконференцията след мача.

„Това е братска за Аржентина страна, която държи много на нас. Тя е световна сила, така че фактът, че няма да присъства, не се харесва на нас, аржентинците. Тъжно е заради начина, по който се случи – по един несправедлив начин; това е трудна за приемане истина", добави Скалони.

Аржентина е настоящият световен шампион и се падна в група "J" на Мондиала заедно с отборите на Алжир, Австрия и Йордания.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

  • 6 апр 2026 | 00:30
  • 678
  • 0
Алавес не се победиха в зрелище с две дузпи и червен картон

Алавес не се победиха в зрелище с две дузпи и червен картон

  • 6 апр 2026 | 00:04
  • 546
  • 1
Марота: Срамно е Бастони да е подложен на постоянен медиен линч

Марота: Срамно е Бастони да е подложен на постоянен медиен линч

  • 5 апр 2026 | 23:58
  • 1537
  • 2
Монако разплака Марсилия и заплете интригата за топ 4

Монако разплака Марсилия и заплете интригата за топ 4

  • 5 апр 2026 | 23:53
  • 1008
  • 0
АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 3145
  • 1
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 12067
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 52578
  • 208
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 205391
  • 856
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 29842
  • 130
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 35526
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 12067
  • 4
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 46977
  • 43