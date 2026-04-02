Скалони за фиаското на Италия: Трудна за приемане истина

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони изрази своето съжаление от отпадането на Италия в плейофите за Световното първенство, определяйки го като „тъжно заради начина, по който се случи – по един несправедлив начин".

Италия не успя да се класира за Мондиал 2026 за трети пореден път, след като във вторник загуби финалния плейоф срещу Босна и Херцеговина след изпълнение на дузпи.

След победата на своя тим с 5:0 над Замбия, селекционерът на аржентинския национален отбор Скалони, който е бивш защитник на Лацио, отдели време да коментира ситуацията с „адзурите“.

Аржентина се позабавлява със Замбия

„Имам италиански роднини и това, което се случва в Италия, ме натъжава“, заяви той на пресконференцията след мача.

„Това е братска за Аржентина страна, която държи много на нас. Тя е световна сила, така че фактът, че няма да присъства, не се харесва на нас, аржентинците. Тъжно е заради начина, по който се случи – по един несправедлив начин; това е трудна за приемане истина", добави Скалони.

Аржентина е настоящият световен шампион и се падна в група "J" на Мондиала заедно с отборите на Алжир, Австрия и Йордания.

Снимки: Imago