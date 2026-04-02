Политиците в Италия са виновни за случилото се, смята шефът на УЕФА

Президентът на УЕФА Александър Чеферин коментира ситуацията в италианския футбол, като защити президента на местната федерация Габриеле Гравина. Според него политиците в страната трябва да се запитат защо Италия разполага с най-лошата според него спортна инфраструктура в Европа.

За трети пореден път четирикратните световни шампиони не успяха да се класира за мондиал. След провалите за Русия 2018 и Катар 2022, „адзурите“ няма да участват и на финалите през идното лято, които ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада. По този повод президентът на УЕФА Александър Чеферин се намеси, заставайки в защита на Гравина.

„Отговорността в никакъв случай не е на Габриеле и не бих си позволил да атакувам нито играчите, нито селекционера. Може би италианските политици трябва да се запитат защо Италия има една от най-лошите футболни инфраструктури в Европа“, заяви Чеферин. Той добави: „Когато бях президент на словенската федерация, винаги казвах на селекционера: „Ако спечелите, ти и играчите ще бъдете герои. Ако загубите, вината ще падне върху нас двамата“.“

Президентът на УЕФА не се ограничи само със защитата на Гравина. Присъствайки на трибуните в Зеница, той анализира и представянето на отборите. „От една страна, да, но от друга, Босна и Херцеговина има млад и силен отбор и игра у дома. Напрежението върху Италия беше много по-голямо. Босна и Херцеговина заслужено отиде на Световното първенство, а Италия загуби мача след червения картон.“

„Ядосвам се и ме натъжава, че има хора, които чакат „скрити“ нещо да се обърка, за да изскочат и да започнат да критикуват. Те не подкрепят Италия, а себе си. Кажете ми кой италиански играч не беше повикан, а трябваше да бъде? Това е футбол и дори с най-добрите играчи на терена, всеки може да загуби в един мач.“

Впоследствие Чеферин отново се върна на темата за Гравина. „Габриеле е моят първи вицепрезидент (първи вицепрезидент на Изпълнителния комитет в Нион, бел. ред.) и е много важен за мен. Но най-голямата загуба би била за Италианската футболна федерация (FIGC). Няма да е лесно да се намери джентълмен, който толкова много обича футбола и Италия. Но не съм толкова наивен да вярвам, че егоцентричните хора, които само са чакали нещо да се обърка, мислят за това. На тях не им пука.“

Въпреки всичко президентът на федерацията вероятно върви към оставка. „Да подаде оставка би било негово решение, не мисля, че е уместно да го коментирам. Мисля, че бях ясен в предишните си отговори“, продължи Чеферин. След това той отправи и предупреждение: „Евро 2032 е планирано и ще се проведе. Надявам се инфраструктурата да бъде готова. В противен случай турнирът няма да се играе в Италия.“

