Разкриха трансферните цели на Тотнъм

Тотнъм обмисля привличането на централния защитник Джон Стоунс, който напусна Манчестър Сити след края на изминалия сезон. Според "Индипендънт", лондонският клуб вижда в 31-годишния футболист необходимия лидер на отбора.
Изданието съобщава, че мениджърът на „шпорите“ Роберто Де Дзерби иска да подсили състава си и с нов вратар. Един от разглежданите варианти е стражът на Манчестър Сити Джеймс Трафърд.
Де Дзерби може да се обърне ки ъм играчи от бившия си клуб Брайтън. Италианският специалист проявява интерес към защитника Жан Пол ван Хеке, халфа Карлос Балеба и вратаря Барт Фербрюген.
Освен това, Тотнъм следи и ситуацията със защитника на Борнемут Маркос Сенеси, както и с бранителя на Ливърпул Андрю Робъртсън.
Снимки: Imago