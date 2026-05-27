Разкриха трансферните цели на Тотнъм

Тотнъм обмисля привличането на централния защитник Джон Стоунс, който напусна Манчестър Сити след края на изминалия сезон. Според "Индипендънт", лондонският клуб вижда в 31-годишния футболист необходимия лидер на отбора.

Изданието съобщава, че мениджърът на „шпорите“ Роберто Де Дзерби иска да подсили състава си и с нов вратар. Един от разглежданите варианти е стражът на Манчестър Сити Джеймс Трафърд.

🚨Tottenham are considering a deal for John Stones to bring badly-needed leadership to the Club.



🔑Stones would come under stronger consideration if any of the main targets fall through but De Zerbi realises the need for that kind of leadership.



[@MiguelDelaney]#THFC #COYS — Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) May 26, 2026

Де Дзерби може да се обърне ки ъм играчи от бившия си клуб Брайтън. Италианският специалист проявява интерес към защитника Жан Пол ван Хеке, халфа Карлос Балеба и вратаря Барт Фербрюген.

Освен това, Тотнъм следи и ситуацията със защитника на Борнемут Маркос Сенеси, както и с бранителя на Ливърпул Андрю Робъртсън.

Снимки: Imago