ЦСКА 1948 с голяма промяна, феновете на Левски и ЦСКА ще са най-доволни

ЦСКА 1948 обмисля голяма промяна, която пряко засяга както запалянковците на клуба, така и тези на гостуващия отбор. Sportal.bg научи, че от следващия сезон ръководството на “червените” възнамерява да не ограничава продажбата на билети.



През изминалия шампионат феновете на гостите получаваха максимум до 300 пропуска. От новото първенство няма да е така. В свободна продажба ще е пълният капацитет на съоръжението в Бистрица, което е за 2500 човека.

Т.е. привържениците на Левски, ЦСКА, Лудогорец, Ботев (Пловдив), Локомотив (Пловдив) и останалите тимове от efbet Лига ще могат да купуват билети, докато има свободни места по трибуните.

Единственото условие ще е хората, сдобили се с пропуски за сектор “А”, да не носят артикули на гостуващия тим.

Ако тази инициатива бъде одобрена от БФС и органите на реда, това ще е иновативно решение не само за нашата страна, но и за Европа, тъй като дори клубовете от Висшата лига на Англия не са с толкова либерален пропусквателен режим.

А също така ще се върнат едни позабравени от миналото времена, в които запалянковци на двата отбора седят едни до други и гледат заедно срещата без да има ексцесии на трибуните.