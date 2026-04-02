Бесният Дел Пиеро: Италия се превърна в посмешището на световния футбол

Легендарният нападател на Италия и Ювентус Алесандро Дел Пиеро не скри голямото си възмущение от третия пореден провал на “Скуадра адзура” да се класира за Световно първенство. Италианците няма да играят на Мондиал 2026, като преди това отсъстваха също така от изданията на турнира през 2018-а и 2022 година.

“Италия се превърна в посмешището на световния футбол. Три поредни отсъствия от Световното първенство са трудни за прощаване. Как може толкова престижна нация да пропусне цяло поколение турнири? Четирикратният световен шампион не е вкарвал гол на Мондиал от 20 години насам. Навремето имахме играчи от световна класа, но в момента средното ниво е доста скромно”, заяви световният шампион от 2006 година, цитиран от местните медии.

🚨 Alessandro Del Piero on Italy’s third World Cup miss in a row ❌🇮🇹



"Italy is now the laughing stock of international football. Missing three World Cups in a row is genuinely unforgivable. How can a nation like this miss out on a whole generation of World Cups? Four-time…

