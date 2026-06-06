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Левски не спира - френски нападател е все по-близо до "Герена"

  • 6 юни 2026 | 09:41
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Новият шампион Левски продължава работата по селекцията. В последните два дни „сините“ се похвалиха с бразилското крило Рейналдо и анголския поливалентен футболист Давид Кусо, а сега столичани ще насочат усилията си към привличането на Муса Сумано. Шансовете френският нападател да акостира на „Герена“ изглеждат все по-сериозни. Причината е, че настоящият му клуб НАК Бреда вече търси нови варианти за подсилване в атака, като в полезрението на нидерландците са свободният агент Ферди Друйф и Йеспер Унекен от ПСВ Айндховен.

В Португалия твърдят: Кусо няма да излезе без пари на Левски, "сините" плащат за правата му
В Португалия твърдят: Кусо няма да излезе без пари на Левски, "сините" плащат за правата му

Потенциална сделка за 20-годишния футболист би струвала около 1 милион евро, сума, която на този етап Левски може да си позволи за ново попълнение. В последните обаче се писа, че от НАК Бреда не са склонни да се разделят със Сумано при тези параметри и се очаква столичани да подобрят предложението си, за да финализират трансфера.

Сериозен коз в ръцете на Левски е възможността клубът да предложи на нападателя участие в квалификациите на Шампионската лига. Именно европейската перспектива прави евентуално преминаване на „Георги Аспарухов“ привлекателно както за самия играч, така и за неговите представители.

Интерес към Сумано не липсва и от други клубове. Сред кандидатите за подписа му са френските Лориен, ФК Париж и новакът в белгийския елит Ломел. В Нидерландия пък се твърди, че нападателят е бил следен още от Твенте, Утрехт и НЕК Наймеген.

Левски преследва френски нападател
Левски преследва френски нападател

Муса Сумано има договор с НАК Бреда до лятото на 2029-а година. Нидерландският клуб го привлече през миналото лято от Аячо срещу 450 хиляди евро. През изминалия сезон френският футболист записа 16 мача и отбеляза 5 гола.

Паралелно с преговорите за Сумано, Левски работи и по други потенциални попълнения. „Сините“ вече са отправили оферта към тунизийския халф Хусем Тка, а в полезрението на клуба остават още босненецът Иван Башич и косоварят Леард Садриу.

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Снимки: Imago

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