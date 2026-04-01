Барези: Италия не бива да чака до последния момент, за да се класира

Бившият защитник на Милан и италианския национален отбор Франко Барези е сигурен, че "адзурите" не е трябвало да чакат до последния момент, за да се класират за финалите на Мондиал 2026 в Северна Америка. Четирикратните световни шампиони, водени от селекционера Дженаро Гатузо, загубиха с 1:4 след изпълнение на дузпи срещу Босна и Херцеговина в Зеница, като съперниците завършиха 1:1 в редовното време и продълженията.

"Вчера се случиха няколко инцидента, които повлияха негативно на мача за нашия отбор, но Италия не бива да чака до последния момент, за да се класира. Целият италиански футбол трябва да признае вината си, защото резултатите от последните двадесет години са ясни, с изключение, разбира се, на триумфа на Европейското първенство. Дженаро Гатузо вложи сърцето и душата си в това през последните месеци и се справи добре в ограниченото време, с което разполагаше, но за съжаление това не беше достатъчно. Не е моя работа да решавам дали трябва да продължим да работим с него, но той със сигурност е най-малко отговорен за това поражение", каза Барези, цитиран от "Гадзета дело Спорт" в сряда.

Снимки: Imago