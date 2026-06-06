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Ню Йорк измъкна и второто гостуване на Сан Антонио, титлата е все по-близо

  • 6 юни 2026 | 06:22
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Ню Йорк измъкна и второто гостуване на Сан Антонио, титлата е все по-близо

Ню Йорк Никс стана едва третият отбор, спечелил първите си два гостуващи мача във финалите на НБА. Отборът на Майк Браун се наложи със 105:104 и е само на два успеха от мечтаната титла.

Домакините бяха близо до впечатляващ обрат, но грешка на Виктор Уембаняма им попречи да изравнят резултата в серията. Французинът подаде на намиращия се с гръб към него Стефон Касъл, а Джейлън Брънсън реализира наказателен удар, който изведе отбора му напред 9.5 секунди преди края. След това Уембаняма пропусна стрелба в последните секунди и "шпорите" трябваше да се примирят с болезненото поражение.

Мач №3 в "Медисън Скуеър Гардън" е понеделник вечер, а Ню Йорк ще влезе в него като фаворит.

Карл-Антъни Таунс се отличи с 21 точки и 13 борби, а Брънсън и и Микал Бриджис отбелязаха по 20 точки за Никс. Тимът вече е в серия от 13 поредни победи - втората най-дълга в историята на плейофите на НБА.

Ню Йорк е едва третият отбор, който печели първите два мача от финална серия като гост, присъединявайки се към Чикаго Булс на Майкълк Джордан от 1993 г. и Хюстън Рокетс на Хакийм Олайджуон от 1995 г. Впоследствие и двата тима стигнаха до титлата, койято Ню Йорк преследва от 1973 година.

Уембаняма беше плах през първото полувреме, но завърши с 29 точки. Ди'Аарън Фокс добави 20 точки за Сан Антонио, но тимътне можа да завърши обрата след силна последна четвърт.

"Шпорите" изоставаха с 12 точки в средата на четвъртата част, но успяха да се върнат в мача. Три точки от една атака на Уембаняма 57 секунди преди края дадоха на домакините първата им преднина от дълго време - 104:102. Брънсън изравни при следващото притежание с едва седмия си кош от 24 изстрела в мача. Уембаняма пропусна далечна стрелба, Оу Джей Ануоби овладя борбата за Ню Йорк 30 секунди преди края и гостите поискаха прекъсване.

Сан Антонио се защити, но Уембаняма сбърка при подаването. Брънсън беше фаулиран, Ню Йорк отново поведе и не след дълго феновете на "шпорите" започнаха да напускат залата – може би за последен път този сезон.

Домакините взеха прекъсване при оставащи 7.5 секунди. Фокс получи топката от страничната линия, след което намери Уембаняма за стрелба, която можеше да донесе победата. Топката обаче отскочи от ринга и всичко приключи.

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Снимки: Gettyimages

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