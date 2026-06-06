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Мира Андреева или Мая Хвалинска? “Ролан Гарос” очаква новата си шампионка

  • 6 юни 2026 | 08:00
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Мира Андреева или Мая Хвалинска? “Ролан Гарос” очаква новата си шампионка

Днес от 16:00 часа централният корт „Филип Шатрие“ ще се превърне в арена на един от най-неочакваните и вълнуващи финали в историята на Откритото първенство на Франция при жените. Представителката на новата генерация Мира Андреева ще се изправи срещу абсолютната сензация на турнира Мая Хвалинска от Полша в директен сблъсък за първа титла от “Големия шлем”.

За Мира Андреева (№8 в схемата) този финал изглежда като логично продължение на нейния огромен възход. Под ръководството на бившата шампионка Кончита Мартинес, 19-годишната тенисистка показва забележителна ефективност. На четвъртфиналите тя не остави шансове на Сорана Кърстя (6:0, 6:3), а на полуфинала буквално прегази намиращата се в топ форма Марта Костюк с 6:1, 6:3 само за 76 минути. Андреева влиза във финала със самочувствието на тенисистка, която вече има 21 победи на клей през сезона.

От другата страна на мрежата застава Мая Хвалинска (№114 в света), чиято история в Париж вече е достойна за холивудски сценарий. Полякинята започна участието си още от квалификациите, където записа три победи. В основната схема тя сътвори сензацията на първия кръг, елиминирайки Цинвен Женг. Последваха победи над силни съпернички като Анна Калинская и Диана Шнайдер. Със своите 9 изиграни мача до момента, Хвалинска се превърна в първата квалификантка на финал на “Ролан Гарос” от Надя Подорска през 2020 година.

Мира Андреева притежава невероятна тактическа зрялост за възрастта си. Нейните минаващи удари по линията са перфектни, а дълбочината на ударите ѝ кара съперничките да стоят далеч зад основната линия. Тя знае как да контролира темпото и физически изглежда напълно свежа.

Мира Андреева не пощади Костюк и е на финал в Париж
Мира Андреева не пощади Костюк и е на финал в Париж

Хвалинска е тенис хамелеон. Тя не притежава мощта на съвременните атлетки, но играта ѝ с лявата ръка, съчетана с изключителни топспин удари, коварни слайсове и постоянни къси топки, „приспива“ и изважда от равновесие агресивните тенисистки.

Големият враг на Хвалинска във финала ще бъде собственото ѝ тяло. В полуфиналния сблъсък тя използва медицински таймаут за десния си крак. Натрупаните часове на корта от квалификациите насам могат да се окажат непосилен товар в мач във формат 2 от 3 сета срещу толкова атлетичен съперник.

Хвалинска продължава да мечтае - №114 в света се класира за финала на "Ролан Гарос"
Хвалинска продължава да мечтае - №114 в света се класира за финала на "Ролан Гарос"

За Андреева основното предизвикателство ще бъде психиката. Тя влиза в двубоя като явен фаворит на букмейкърите. Този товар често пречи на младите играчи, когато се изправят срещу съперник, който няма какво да губи и играе на върха на възможностите си.

Освен вечната слава и трофея, утрешният мач има огромен залог в точки и финанси. Шампионката ще си тръгне от Париж с чек за 2 490 000 евро и 2000 точки за ранглистата. За Андреева това би означавало сигурен дебют в топ 5 на света. Финалистката ще се утеши с 1 250 000 евро и 1300 точки. За Хвалинска този актив гарантира огромен скок от №114 в топ 40, осигурявайки ѝ директно участие в следващите турнири от “Шлема”.

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