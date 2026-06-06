Огромни бонуси в ЦСКА за титла

Ръководството на ЦСКА постави безусловна цел титла през следващия сезон, а в тази посока са и преговорите с евентуални нови попълнения. На набелязаните футболисти се обещават огромни бонуси при спечелване на златните медали в първенството, пише „Тема Спорт“. Освен това е предвидена и отборна премия, която ще бъде обявена в съблекалнята по време на лятната подготовка. Тя ще е значително по-голяма от тази, която си разделиха в Левски при триумфа през завършилата наскоро кампания.



Футболистите на ЦСКА са получили отборен бонус и за вдигането на Купата на България. Титла в първенството обаче ще им донесе в пъти по-големи възнаграждения. В договорите на новите играчи, както и досега, ще има залегнали премии и при класиране за същинската фаза на евротурнирите. Те също ще са доста високи.

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Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков открито призна, че основната цел през новия сезон ще е спечелване на титлата. „ЦСКА исторически на новия стадион ще се бори за първото място – навсякъде“, заяви "червеният" шеф преди няколко дни.



Това е и поставената цел пред треньорския щаб. С други думи, при лош старт на сезона в първенството, почти сигурно ще се стигне до рокада на поста. В договорите на Христо Янев и помощниците му също е залегнал много солиден бонус при спечелване на шампионската титла.

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Както е известно, казанлъшкият специалист подписа контракт за две години няколко дни след края на кампанията. Веднага след вдигането на купата футболистите са били запознати с голямата цел за новия сезон. Те са имали разговори както със спортния директор Бойко Величков, така и с изпълнителния шеф Вангел Вангелов.



В ЦСКА са уверени, че с качествена селекция и завръщането на стадион „Българска армия“ шансовете на отбора да се качи на трона в българския футбол са големи.

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Снимки: Sportal.bg