Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България излиза срещу Бразилия в третия си мач от Лигата на нациите

България излиза срещу Бразилия в третия си мач от Лигата на нациите

  • 6 юни 2026 | 07:01
  • 2723
  • 1

Волейболистките от националния отбор на България ще изиграят днес третия си мач в тазгодишната Лига на нациите. Възпитаничките на селекционера Марчело Абонданца ще играят срещу домакините от Бразилия в среща от турнира в Група 2 от първата седмица на световната надпревара.

Двубоят е тази вечер от 17,00 часа българско време и ще бъде даван пряко по MAX One.

България със страхотна първа победа в Лигата на нациите
България със страхотна първа победа в Лигата на нациите

Българските "лъвици" стартираха турнира със загуба от олимпийския и световен шампион Италия с 0:3 гейма. Късно снощи, обаче, българските момичета постигнаха страхотна първа победа срещу Доминиканската република с 3:0.

Доминиканската република със загуба от Бразилия преди мача с България
Доминиканската република със загуба от Бразилия преди мача с България

От друга страна Бразилия записа две победи с по 3:1 гейма до момента - срещу Нидерландия и доминиканките.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Startphoto

Още от Волейбол

Марчело Абонданца: Много сме щастливи от днешния мач

Марчело Абонданца: Много сме щастливи от днешния мач

  • 6 юни 2026 | 01:03
  • 1133
  • 0
Микаела Стоянова: Показахме, че можем и, че сме силен отбор

Микаела Стоянова: Показахме, че можем и, че сме силен отбор

  • 6 юни 2026 | 00:58
  • 1577
  • 5
България със страхотна първа победа в Лигата на нациите

България със страхотна първа победа в Лигата на нациите

  • 5 юни 2026 | 23:55
  • 13833
  • 37
Чехия без проблеми срещу Белгия

Чехия без проблеми срещу Белгия

  • 5 юни 2026 | 21:32
  • 1263
  • 0
Дебютантът Украйна с първа победа в Лигата на нациите

Дебютантът Украйна с първа победа в Лигата на нациите

  • 5 юни 2026 | 21:13
  • 973
  • 1
Националка остава в Италия и през новия сезон

Националка остава в Италия и през новия сезон

  • 5 юни 2026 | 20:55
  • 1333
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Огромни бонуси в ЦСКА за титла

Огромни бонуси в ЦСКА за титла

  • 6 юни 2026 | 08:24
  • 2432
  • 17
Ню Йорк измъкна и второто гостуване на Сан Антонио, титлата е все по-близо

Ню Йорк измъкна и второто гостуване на Сан Антонио, титлата е все по-близо

  • 6 юни 2026 | 06:22
  • 2330
  • 0
Мира Андреева или Мая Хвалинска? “Ролан Гарос” очаква новата си шампионка

Мира Андреева или Мая Хвалинска? “Ролан Гарос” очаква новата си шампионка

  • 6 юни 2026 | 08:00
  • 2251
  • 1
Лъвът не изрева в Кишинев: България поведе на два пъти, но не би

Лъвът не изрева в Кишинев: България поведе на два пъти, но не би

  • 5 юни 2026 | 21:50
  • 70671
  • 360
Какъв край на сезона в Sesame НБЛ! Балкан ликува с титлата след епична битка до последните секунди с Локо Пловдив

Какъв край на сезона в Sesame НБЛ! Балкан ликува с титлата след епична битка до последните секунди с Локо Пловдив

  • 5 юни 2026 | 21:30
  • 39438
  • 50