България излиза срещу Бразилия в третия си мач от Лигата на нациите

Волейболистките от националния отбор на България ще изиграят днес третия си мач в тазгодишната Лига на нациите. Възпитаничките на селекционера Марчело Абонданца ще играят срещу домакините от Бразилия в среща от турнира в Група 2 от първата седмица на световната надпревара.

Двубоят е тази вечер от 17,00 часа българско време и ще бъде даван пряко по MAX One.

България със страхотна първа победа в Лигата на нациите

Българските "лъвици" стартираха турнира със загуба от олимпийския и световен шампион Италия с 0:3 гейма. Късно снощи, обаче, българските момичета постигнаха страхотна първа победа срещу Доминиканската република с 3:0.

Доминиканската република със загуба от Бразилия преди мача с България

От друга страна Бразилия записа две победи с по 3:1 гейма до момента - срещу Нидерландия и доминиканките.

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Снимки: Startphoto