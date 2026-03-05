Популярни
Арбелоа: Всичко около Мбапе и Белингам се контролира от Реал Мадрид, наясно съм, че можем да играем много по-добре

  • 5 март 2026 | 13:07
  • 712
  • 1

Наставникът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа говори пред медиите преди утрешното гостуване на Селта във Виго. “Лос бланкос” преживяват поредната си криза, след като загубиха в предишния кръг у дома от Хетафе и след двете поредни поражения в първенството вече изостават с 4 точки от лидера Барселона.

„Това ще бъде едно никак нелеко гостуване срещу страхотен отбор и треньор, който се справя великолепно. Селта е много добре подготвен тим, идва след серия от победи, играе с увереност и показва добър футбол. На този стадион винаги има страхотна атмосфера, когато Реал Мадрид гостува. Очаква ни много сложно и изискващо гостуване.

Идваме след две поредни загуби в Ла Лига, а в отбор като Реал Мадрид поражението винаги се управлява трудно заради високите изисквания. Въпреки това мислим единствено за утрешния мач. Наясно сме какво ни очаква и какво ниво трябва да покажем срещу силен съперник. Всичко ще зависи от нашето представяне, от нашата сигурност и увереност. Миналото не съществува, мислим само за „Балаидос“.

Ще бъде сложен мач, но сме изпълнени с надежда, че ще вземем трите точки. Остават 16 мача, а сме на четири точки разлика. Това е единственото, за което мислим, и докато математически имаме шанс, ще се борим. Не разбирам Реал Мадрид по друг начин, освен да продължава да се бори. Наясно съм, че отборът може да играе много по-добре”, започна треньорът.

Разногласие между Реал Мадрид и Мбапе относно завръщането му в игра
Разногласие между Реал Мадрид и Мбапе относно завръщането му в игра

След това Арбелоа говори за контузения Килиан Мбапе и факта, че французинът се върна в родината си за консултация относно травмата в коляното си. “Говоря с него всеки ден и, разбира се, имаме контрол върху това, което му се случва и как е. Всеки ден се подобрява и това е процес, който следим ден за ден. Към днешна дата новините са само добри и той става все по-добре. Пътуванията на Мбапе и Белингам са организирани са от медицинските служби на Реал Мадрид. Те бяха в Лондон и Париж, придружени от хора от клуба. Всичко се контролира от клуба”.

"Хаусен и Мастантуоно? Трябва да имаме много търпение. Да играеш в Реал Мадрид означава да играеш в най-взискателния клуб в света, не е като на всяко друго място. Те имат пълното ми доверие и огромен потенциал. Бих искал феновете да разбират същността на всеки играч. Да се грижат за тях, да ги насърчават и най-вече да изискват от тях работа и усилия. Да ги насърчават да грешат, защото ще го правят; футболът е спорт на грешки. Очакват ни велики вечери с тях", продължи Арбелоа.

"Браим Диас? Той играе по-малко, отколкото заслужава, и отговорността е моя, защото той тренира много добре и всички познаваме качествата му. Сигурен съм, че мога да извлека много повече от него, отколкото го правя в момента. Алаба няма да е готов за мача утре, това е сигурно, но Раул Асенсио може и да е на линия”, завърши наставникът на Реал.

Снимки: Imago

