Локо (Сф) 0:0 Добруджа, отмениха гол на Делев

Локомотив (София) и Добруджа играят при 0:0 в мач от 24-ия кръг на efbet Лига.

Локо организира голова атака още в 7-ата минута. В нейната основа бе Аралица, който майсторски се освободи от бранител на противника, а след това изведе Дост сам срещу Григоров. Стражът на Добруджа обаче отрази шута на халфа, а след рикошет в главата на Дост топката отиде в Делев. Той стреля с гръб към вратата, последва рикошет в крака на Михайлов и попадение.

Последва преглед с ВАР на ситуацията, където се видя, че Делев е в засада и голът бе отменен.

В 28-ата минута Аралица засече с глава центриране на Даскалов отдясно, но Григоров изби. Секунди по-късно Янков отправи опасен шут от границата на големия пеналт, който профуча покрай вратата.

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) - ДОБРУДЖА) 0:0

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ): 24. Любенов, 14. Лясков, 31. Станоев, 91. Бидунга, 22. Даскалов, 42. Нейчев, 5. Дост, 64. Янков, 7. Делев, 29. Аралица, 77. Карузо

ДОБРУДЖА: 13. Григоров, 15. Костов, 22. Куеро, 77. Леони, 27. Трики, 20. Рамадан, 7. Иванов, 88. Мадалено, 9. Валду Те, 10. Силва, 98. Михайлов

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов