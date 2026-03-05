11-те на Локомотив (Пловдив) и ЦСКА 1948

Станаха ясни стартовите състави на Локомотив (Пловдив) и ЦСКА 1948, които се изправят един срещу друг в двубой от 24-ия кръг на efbet Лига. Двубоят в “Лаута” стартира в 15:45 часа.

ЛОКОМОТИВ - ЦСКА 1948

Стартови състави:

Локомотив: 1. Боян Милосавлевич, 2. Адриан Кова, 23. Мартин Русков, 13. Лукас Сантос, 5. Тодор Павлов, 22. Ивайло Иванов, 39. Парвиз Умарбаев, 94. Каталин Иту, 99. Жулиен Лами, 77. Жоел Цварц, 7. Севи Идриз;

ЦСКА 1948: 1. Петър Маринов, 2. Даниел Медина, 6. Егор Пархоменко, 21. Лаша Двали, 22. Огнен Гашевич, 8. Йоан Манян, 23. Флориан Кребс, 67. Фредерик Масиел, 20. Браян Собреро, 77. Елиас Франко, 93. Мамаду Диало.