  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  Сбогуваме се с големия Георги Велинов

Сбогуваме се с големия Георги Велинов

  • 5 март 2026 | 10:37
Сбогуваме се с големия Георги Велинов

В момента се провежда поклонението пред великия вратар на ЦСКА и България Георги Велинов. Събитието е на Националния стадион „Васил Левски" и на него пристигна легендата на българския футбол Христо Стоичков, както и представителният отбор на "червените".

Последно сбогом с Джони Велинов си взеха още Михаил Александров, Тодор Янчев, Георги Илиев - Майкъла, Анатоли Нанков и редица известни личности.

Емблематичният за "армейците" футболист почина на 1 март на 68-годишна възраст.

Пред централния вход на ст. „Българска армия" също бе оформен и възпоменателен кът в памет на Георги Велинов, където всеки ще може да го почете с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен.

Краси Димитров: Феновете на Локо ни събираха пари и ни ги носеха в една шапка

Важен играч на "соколите" се завръща на Овча купел

Локо (Сф) търси първа победа през пролетта, а Добруджа иска да продължи възхода си

ЦСКА 1948 с тежко гостуване в крепостта на "смърфовете"

Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

Величков: Полезно и нормално напрежение, днес видяхте реакцията на Ето'о

Стоичков: Бате Джони ме прие в ЦСКА

Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

ЦСКА 1948 с тежко гостуване в крепостта на "смърфовете"

В петък на Малена й предстои сложна операция

Изцяло новата ера във Формула 1 стартира този уикенд

