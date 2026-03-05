Сбогуваме се с големия Георги Велинов

В момента се провежда поклонението пред великия вратар на ЦСКА и България Георги Велинов. Събитието е на Националния стадион „Васил Левски" и на него пристигна легендата на българския футбол Христо Стоичков, както и представителният отбор на "червените".

Последно сбогом с Джони Велинов си взеха още Михаил Александров, Тодор Янчев, Георги Илиев - Майкъла, Анатоли Нанков и редица известни личности.

Емблематичният за "армейците" футболист почина на 1 март на 68-годишна възраст.

Пред централния вход на ст. „Българска армия" също бе оформен и възпоменателен кът в памет на Георги Велинов, където всеки ще може да го почете с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен.