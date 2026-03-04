Нощна разходка на Мбапе в Париж предизвика критики в Испания

Докато Реал Мадрид е страдал на „Бернабеу“ срещу Хетафе и загуби три точки, които в края на сезона биха могли да се окажат решаващи за титлата, звездата на "лос бланкос" Килиан Мбапе си е прекарвал добре в Париж, твърдят медии във Франция и Испания. Както е известно, голмайсторът на Реал се прибра до родината си за консултация относно травмата на коляното, която го измъчва.

Мбапе не е доволен от медицинския щаб на Реал, прибрал се е във Франция за консултация

Според информациите Мбапе, който пропусна мадридското дерби поради въпросната контузия, е бил забелязан да се забавлява вечерта с добрия си приятел Ашраф Хакими и други във френската столица. Това обаче не се прие особено добре от част от испанската преса, която не пропусна да разкритикува звездата на "кралете".

🥱💢 "Estar tomando algo en París mientras tu equipo está jugando contra el Getafe..."



😡🗯️ "El que pretende ser LÍDER de un proyecto deportivo, no sé si es la mejor imagen estar por ahí de fiesta"



📌 Los alevines del Real Madrid son OBLIGADOS a ver a su equipo pic.twitter.com/JtuShwCA6o — El Larguero (@ellarguero) March 4, 2026

В ефира на "Cadena Ser" журналистът Ману Кареньо изрази възмущението си, питайки се как играч като френската звезда, който иска да бъде лидер на Реал Мадрид, може да има подобно поведение, особено в момент, когато клубът отново преминава през труден период в Ла Лига.

В предаването "El Larguero" испанският журналист изрази цялото си неодобрение към парижката вечер на Килиан Мбапе. „Едно е какъв си, а друго е как изглеждаш. И ако си контузен, най-логичното е да присъстваш на мача на своя отбор. Както беше публикувано във Франция, където се каза, че Мбапе е излязъл да се разхожда с Ашраф Хакими и не знам кой друг, за да пийнат по нещо в Париж, докато отборът ти играе...

Мисля, че това е въпрос на ангажираност, на имидж. Когато претендираш да си лидер на спортен проект, не знам дали най-добрият имидж е да си там и да се забавляваш, дори и да си контузен и да не можеш да играеш“, заяви видимо раздразненият Ману Кареньо.

💥 Monumental destrozo a Mbappé: "No sé si es la mejor imagen estar de fiesta en París cuando tu equipo juega ante el Getafe"https://t.co/pKIfYsV1cj — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 4, 2026

От Реал Мадрид обаче не обръщат внимание на подобни полемики. Флорентино Перес се интересува най-вече кога Килиан Мбапе ще се завърне в игра. След като отново изостана от Барселона в Ла Лига, за Мадрид предстоят ключови мачове в Шампионската лига срещу Манчестър Сити. Въпреки че Мбапе ще пропусне първия двубой след седмица, „кралете“ все още се надяват той да се завърне за реванша на „Етихад“.

Следвай ни:

Снимки: Imago