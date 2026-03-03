Реал Мадрид загуби два поредни мача в Ла Лига за първи път от 7 години

Реал Мадрид остана на 4 точки зад водача в Ла Лига Барселона след изненадваща загуба от Хетафе с 0:1. “Белите” разочароваха публиката на “Сантиаго Бернабеу” и бяха освиркани от собствените си фенове.

Испанският гранд не беше губил два поредни мача в първенството от сезон 2018/19. Тогава Реал допусна три последователни поражения през април 2018 година и две през май 2019-а.

Срещу Хетафе “лос бланкос” имаше 8 поредни победи до снощи. За последно тимът от мадридското предградие беше успявал да надделее над именития си съперник през 2022 година.

За Реал Мадрид това беше 4-та загуба под ръководството на Алваро Арбелоа. Откакто бившият защитник застана начело на отбора, “белите” са записали и 8 победи.

Снимки: Gettyimages