Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Реал Мадрид загуби два поредни мача в Ла Лига за първи път от 7 години

Реал Мадрид загуби два поредни мача в Ла Лига за първи път от 7 години

  • 3 март 2026 | 02:32
  • 69
  • 0

Реал Мадрид остана на 4 точки зад водача в Ла Лига Барселона след изненадваща загуба от Хетафе с 0:1. “Белите” разочароваха публиката на “Сантиаго Бернабеу” и бяха освиркани от собствените си фенове.

Испанският гранд не беше губил два поредни мача в първенството от сезон 2018/19. Тогава Реал допусна три последователни поражения през април 2018 година и две през май 2019-а.

Срещу Хетафе “лос бланкос” имаше 8 поредни победи до снощи. За последно тимът от мадридското предградие беше успявал да надделее над именития си съперник през 2022 година.

За Реал Мадрид това беше 4-та загуба под ръководството на Алваро Арбелоа. Откакто бившият защитник застана начело на отбора, “белите” са записали и 8 победи.

Следвай ни:

(В материала има продуктово позициониране)

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Болоня покоси Пиза със страхотен късен гол, Божинов този път не игра

Болоня покоси Пиза със страхотен късен гол, Божинов този път не игра

  • 2 март 2026 | 21:40
  • 2418
  • 0
Нидерландия ще играе приятелски мач с Алжир преди Мондиал 2026

Нидерландия ще играе приятелски мач с Алжир преди Мондиал 2026

  • 2 март 2026 | 21:22
  • 587
  • 1
Влахович може да се завърне срещу Божинов и компания

Влахович може да се завърне срещу Божинов и компания

  • 2 март 2026 | 21:18
  • 874
  • 0
Беззъб Реал Мадрид се сгромоляса срещу Хетафе на "Бернабеу"

Беззъб Реал Мадрид се сгромоляса срещу Хетафе на "Бернабеу"

  • 2 март 2026 | 23:59
  • 15552
  • 132
Положителни новини за Милан преди дербито с Интер

Положителни новини за Милан преди дербито с Интер

  • 2 март 2026 | 20:48
  • 1956
  • 1
Реал Мадрид с информация за Мбапе, от екипа му отричат за операция

Реал Мадрид с информация за Мбапе, от екипа му отричат за операция

  • 2 март 2026 | 20:34
  • 7829
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Предаде ли се Лудогорец? Нова издънка на "орлите" направи титлата мираж

Предаде ли се Лудогорец? Нова издънка на "орлите" направи титлата мираж

  • 2 март 2026 | 19:53
  • 78119
  • 614
Беззъб Реал Мадрид се сгромоляса срещу Хетафе на "Бернабеу"

Беззъб Реал Мадрид се сгромоляса срещу Хетафе на "Бернабеу"

  • 2 март 2026 | 23:59
  • 15552
  • 132
България се справи с Армения в Ереван по пътя към квалификациите за ЕвроБаскет 2029

България се справи с Армения в Ереван по пътя към квалификациите за ЕвроБаскет 2029

  • 2 март 2026 | 20:24
  • 31498
  • 8
Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

  • 2 март 2026 | 11:30
  • 20885
  • 11
20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

  • 2 март 2026 | 12:39
  • 43838
  • 86
Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

  • 2 март 2026 | 15:55
  • 11229
  • 32