Кошмарна диагноза за Родриго от Реал Мадрид

Най-лошата прогноза се потвърди – Родриго от Реал Мадрид е със скъсани кръстни връзки, съобщи “Ас”. Това означава край на сезона и сбогом на Световното първенство.

Диагнозата гласи, че става дума за скъсване на предна кръстна връзка на дясното коляно. Очаква се възстановяването да продължи около седем месеца. Новината вече е официална. Той няма да играе до следващия сезон, а до началото на Мондиала остават точно 100 дни, в които той няма как да се възстанови.

Фланговият нападател пострада в изминалия мач на Реал срещу Хетафе, в който влезе като резерва. В 66-ата минута, при при единоборство с Адриан Лисо, Родриго получи топката на левия фланг, опита да стъпи, за да тръгне напред, но кракът му се заклещи. Болката беше мигновена. Той веднага повдигна крака си във въздуха и започна да куца, след което се свлече на земята. След няколко секунди на силен дискомфорт обаче той се изправи и продължи да играе. Остава въпросът дали разкъсването е било пълно в този момент, или продължаването на играта е влошило по-лека травма. Въпреки това, той игра още почти половин час, като дори създаде няколко опасни положения. Симптомите не подсказваха за контузия от такъв мащаб.

Това е първата сериозна контузия в кариерата на Родриго, като досега само веднъж е отсъствал за повече от месец.

Новината е съкрушителен удар за съблекалнята, която и без това е в тежко състояние. Днешната тренировка на “белите” премина в потисната атмосфера, както заради спортната ситуация, така и заради съдбата на съотборника им.