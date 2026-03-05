Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Решено е: Само Лапорта и Фонт са официалните кандидати за президент на Барселона

Решено е: Само Лапорта и Фонт са официалните кандидати за президент на Барселона

  • 5 март 2026 | 15:23
  • 1772
  • 1

След проверката на подписите, Избирателната комисия на Барселона обяви кандидатурите за президентските избори. Единствено бившият президент Жоан Лапорта и неговият опонент Виктор Фонд събраха необходимата подкрепа, за да се явят на вота на 15 март.

Те ще бъдат единствените двама кандидати, които ще се борят за президентския пост на Барселона на изборите. След съответната нотариална проверка на подписите, каталунският клуб обяви, че и двамата са преминали прага от 2337 необходими подписа и са обявени за официални кандидати от Избирателната комисия.

Върл противник на Лапорта го изпревари в представянето на подписите
Върл противник на Лапорта го изпревари в представянето на подписите

В понеделник бившият президент на „блаугранас“ представи 8170 подписа, от които 7226 са били валидни, като 11,55% от тях са били отхвърлени. Лидерът на движението „Nosaltres“ и основен опонент на Лапорта Виктор Фонд пък внесе общо 5144 подписа, от които 4440 бяха одобрени, при 13,69% невалидни.

За разлика от тях, третият кандидат - Марк Сирия, не успя да събере необходимата валидна подкрепа, за да се кандидатира, въпреки че в понеделник представи 2844 подписа. Избирателната комисия беше изключително стриктна при проверката на данните във всяка бюлетина, която трябваше да съдържа код и номер на членска карта, както и подпис и фотокопие на валидна лична карта.

Сирия прекара вчерашния ден в клубните офиси и отложи събитие, борейки се да бъдат валидирани някои подписи без съответната идентификация. В крайна сметка обаче само 2247 от тях бяха валидирани, което го остави на 90 подписа от преминаването на прага, след като общо 21,02% от тях бяха отхвърлени.

След обявяването на кандидатурите, Жоан Лапорта и Виктор Фонт ще стартират кампанията си този петък, която ще продължи до 13 март, два дни преди провеждането на изборите. Фонт искаше изборите да бъдат своеобразен референдум срещу Лапорта и сега ще има възможността да се изправи лице в лице с бившия президент в битка за поста.

На предишните избори през 2021 г. отново двамата бяха сред кандидатите за президент, като тогава Лапорта спечели с малко над 54% от гласовете.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Витиня за трансфер в Реал Мадрид: Би било глупаво да си тръгна от ПСЖ

Витиня за трансфер в Реал Мадрид: Би било глупаво да си тръгна от ПСЖ

  • 5 март 2026 | 15:32
  • 1424
  • 0
Братът на Кедира избра да играе за Тунис

Братът на Кедира избра да играе за Тунис

  • 5 март 2026 | 14:06
  • 1007
  • 0
Слот: Ще се опитаме да спечелим Шампионската лига и ФА Къп

Слот: Ще се опитаме да спечелим Шампионската лига и ФА Къп

  • 5 март 2026 | 13:41
  • 3195
  • 14
Арбелоа: Всичко около Мбапе и Белингам се контролира от Реал Мадрид, наясно съм, че можем да играем много по-добре

Арбелоа: Всичко около Мбапе и Белингам се контролира от Реал Мадрид, наясно съм, че можем да играем много по-добре

  • 5 март 2026 | 13:07
  • 2654
  • 10
Компани: Таблицата изглежда добре, Кейн няма да играе утре

Компани: Таблицата изглежда добре, Кейн няма да играе утре

  • 5 март 2026 | 12:36
  • 2994
  • 1
Фламенго обяви новия си треньор

Фламенго обяви новия си треньор

  • 5 март 2026 | 12:14
  • 1588
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пловдив) 0:2 ЦСКА 1948, Кребс удвои

Локомотив (Пловдив) 0:2 ЦСКА 1948, Кребс удвои

  • 5 март 2026 | 15:44
  • 10773
  • 21
Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

  • 5 март 2026 | 15:12
  • 21328
  • 47
Сбогувахме се с големия Георги Велинов

Сбогувахме се с големия Георги Велинов

  • 5 март 2026 | 10:37
  • 17338
  • 21
ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

  • 5 март 2026 | 13:31
  • 19544
  • 63
Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

  • 5 март 2026 | 07:10
  • 24327
  • 138
В петък на Малена й предстои сложна операция

В петък на Малена й предстои сложна операция

  • 5 март 2026 | 09:20
  • 22469
  • 37