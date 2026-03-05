Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Разногласие между Реал Мадрид и Мбапе относно завръщането му в игра

Разногласие между Реал Мадрид и Мбапе относно завръщането му в игра

  • 5 март 2026 | 07:05
  • 520
  • 0
Разногласие между Реал Мадрид и Мбапе относно завръщането му в игра

Има сериозно разногласие между Килиан Мбапе и Реал Мадрид, твърди радио Cadena Ser, по повод оплакванията на френския нападател от болки в лявото коляно. Това е пореден проблем, който се прибавя към лошите резултати на мадридския отбор, който миналия понеделник бе изненадващо победен, насред „Сантяго Бернабеу“, от Хетафе (0:1).

Основната точка на разминаване между клуба и французина е свързана със сроковете за възстановяване. Докато Реал Мадрид предвижда период на отсъствие от около три седмици, сочейки възможно завръщане за осминафиналния сблъсък от Шампионската лига срещу Манчестър Сити, който започва следващата седмица, близкият кръг на играча има съвсем различно виждане по въпроса. Особено защото бившият играч на ПСЖ не иска да рискува още по-сериозен проблем, причинен от преждевременно завръщане, когато остават 100 дни до началото на Световното първенство.

„Задната кръстна връзка на лявото коляно на играча е на предела си“, казва цитираният източник, позовавайки се на близкия кръг на спортиста. „Ще го наречем навяхване, защото така пише в медицинския бюлетин, но травмата е сериозна. До Световното първенство остават 100 дни и Мбапе няма никакво време. Той се нуждае от тези 100 дни, за да се възстанови напълно.“

Поради тази причина играчът не е склонен да поема никакви рискове, които биха могли да компрометират участието му на Световното първенство, където е основна фигура за френския национален отбор. Сигурно е, че контузията в коляното на Мбапе, която вече го накара да посети Париж за консултация със специалист, продължава да е обвита в голяма тайна във финалната фаза на сезона.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Хау: Тези три точки се усещат като повече от обикновена победа

Хау: Тези три точки се усещат като повече от обикновена победа

  • 5 март 2026 | 03:29
  • 910
  • 0
Артета: Това е огромна победа

Артета: Това е огромна победа

  • 5 март 2026 | 02:57
  • 907
  • 0
Гуардиола: Трябваше да "убием" мача, когато имахме шансове

Гуардиола: Трябваше да "убием" мача, когато имахме шансове

  • 5 март 2026 | 02:31
  • 964
  • 0
Росиниър: Това е духът, който искам да виждам

Росиниър: Това е духът, който искам да виждам

  • 5 март 2026 | 02:08
  • 684
  • 0
Шест мача в НБА тази нощ

Шест мача в НБА тази нощ

  • 5 март 2026 | 04:44
  • 1324
  • 0
Тифозите на Лацио призоваха Доналд Тръмп за помощ срещу президента Клаудио Лотито

Тифозите на Лацио призоваха Доналд Тръмп за помощ срещу президента Клаудио Лотито

  • 5 март 2026 | 01:03
  • 1489
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски срещу Лудогорец - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

Левски срещу Лудогорец - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

  • 5 март 2026 | 07:10
  • 1396
  • 6
ЦСКА 1948 с тежко гостуване в крепостта на "смърфовете"

ЦСКА 1948 с тежко гостуване в крепостта на "смърфовете"

  • 5 март 2026 | 07:30
  • 78
  • 0
ЦСКА пак се измъчи на "Васил Левски", Годой измъкна "червените" от нов кошмар

ЦСКА пак се измъчи на "Васил Левски", Годой измъкна "червените" от нов кошмар

  • 4 март 2026 | 20:25
  • 83024
  • 511
Изцяло новата ера във Формула 1 стартира този уикенд

Изцяло новата ера във Формула 1 стартира този уикенд

  • 5 март 2026 | 06:41
  • 2148
  • 0
Арсенал излъга Брайтън с щастлив рикошет и увеличи преднината си на върха на седем точки

Арсенал излъга Брайтън с щастлив рикошет и увеличи преднината си на върха на седем точки

  • 4 март 2026 | 23:31
  • 16019
  • 22
Нюкасъл шокира Ман Юнайтед с човек по-малко и гол в последната минута

Нюкасъл шокира Ман Юнайтед с човек по-малко и гол в последната минута

  • 5 март 2026 | 00:14
  • 20672
  • 29