Разногласие между Реал Мадрид и Мбапе относно завръщането му в игра

Има сериозно разногласие между Килиан Мбапе и Реал Мадрид, твърди радио Cadena Ser, по повод оплакванията на френския нападател от болки в лявото коляно. Това е пореден проблем, който се прибавя към лошите резултати на мадридския отбор, който миналия понеделник бе изненадващо победен, насред „Сантяго Бернабеу“, от Хетафе (0:1).

Основната точка на разминаване между клуба и французина е свързана със сроковете за възстановяване. Докато Реал Мадрид предвижда период на отсъствие от около три седмици, сочейки възможно завръщане за осминафиналния сблъсък от Шампионската лига срещу Манчестър Сити, който започва следващата седмица, близкият кръг на играча има съвсем различно виждане по въпроса. Особено защото бившият играч на ПСЖ не иска да рискува още по-сериозен проблем, причинен от преждевременно завръщане, когато остават 100 дни до началото на Световното първенство.

„Задната кръстна връзка на лявото коляно на играча е на предела си“, казва цитираният източник, позовавайки се на близкия кръг на спортиста. „Ще го наречем навяхване, защото така пише в медицинския бюлетин, но травмата е сериозна. До Световното първенство остават 100 дни и Мбапе няма никакво време. Той се нуждае от тези 100 дни, за да се възстанови напълно.“

Поради тази причина играчът не е склонен да поема никакви рискове, които биха могли да компрометират участието му на Световното първенство, където е основна фигура за френския национален отбор. Сигурно е, че контузията в коляното на Мбапе, която вече го накара да посети Париж за консултация със специалист, продължава да е обвита в голяма тайна във финалната фаза на сезона.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages