Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

  • 4 март 2026 | 14:27
  • 2994
  • 0

Реал Мадрид разглежда възможността да назначи настоящия треньор на Милан Масимилиано Алегри. Идеята е това да стане през идното лято, пише “Кориере дело Спорт”. Това е третият път, в който името на италианеца се свързва с “белия балет”.

Този сезон президентът на „лос бланкос“ Флорентино Перес вече смени Чаби Алонсо с Алваро Арбелоа, но резултатите напоследък са разочароващи. Това вероятно ще доведе до нова треньорска рокада през лятото.

Алегри беше много близо до това да поеме Реал Мадрид през 2019 г. и отново през 2021 г. Според информацията, през 2021 г. той дори е имал постигнато споразумение с испанския клуб, но в последния момент е променил решението си. Това се е случило след среща с тогавашния президент на Ювентус Андреа Аниели, което е довело до завръщането му на „Алианц Стейдиъм“ след двугодишно прекъсване.

“Кориере дело Спорт” добавя, че Юрген Клоп също е вариант за Реал Мадрид. Бившият мениджър на Ливърпул обаче в момента работи като ръководител на глобалния футбол в Red Bull.

Миналата седмица “Спорт Италия” съобщи, че Алегри обмисля бъдещето си в Милан, където има договор до 2027 г. Италианският тактик обаче бързо омаловажи слуховете за напускане: “Съществува пълна хармония с клуба по отношение на слуховете, които се появиха тази седмица. Разбира се, във всяка дискусия може да има различни гледни точки. Важното е всички да работим за доброто на Милан. Много съм щастлив, че се завърнах в клуба след 15 години и започнах работа с прекрасна група играчи. Клубът планира и структурира бъдещето си. За да го направим, трябва да постигнем най-важния резултат. През март сме в доста добра позиция. Сега трябва да видим дали сме достатъчно добри, за да останем там, или да направим финалната стъпка. Има хармония между мен и клуба.“

