Барселона и Реал Мадрид печелят най-много от продажба на фланелки

Най-големите испански отбори оглавяват класацията по приходи от продажба на екипировка и мърчандайзинг през изминалата година. Според данни, публикувани от Transfermarkt, Барселона е отчел приходи от 277 милиона евро. Шампионът на Ла Лига е следван от своя съперник Реал Мадрид с 231 милиона, а челната тройка се допълва от Байерн Мюнхен със 189 милиона.

В Топ 10 по приходи от маркетинг в световния футбол през 2025 г. половината от клубовете са от Премиър лийг, ситуация, която се отразява и в състава на осминафиналите на Шампионската лига.

Манчестър Юнайтед е първият английски отбор, но едва на четвърто място, със 172 милиона евро от продажба на фланелки и други артикули за фенове с клубните емблеми.

На 5-то и 6-то място, с малка разлика, се намират Арсенал и Ливърпул, съответно със 151 и 148 милиона. Тотнъм, е на 7-мо място със 102 милиона евро.

Челси, световният клубен шампион, е на 9-то място, след Галатасарай. Клубът от Истанбул е отчел приходи от почти сто милиона (99), а лондончани са събрали 95 милиона. Топ 10 се затваря от носителя на Шампионската лига: ПСЖ има 88 милиона евро приходи от маркетинг през 2025 г.

Що се отнася до италианските отбори, Серия "А" изостава значително и в тази маркетингова категория. Първи е Милан (13-то място) с 68 милиона евро, следван на 15-то място от Ювентус (56 милиона), малко преди Интер (55 милиона). Рома е едва на 24-та позиция с 25 милиона евро.

Снимки: Gettyimages