Ситуацията в Реал Мадрид е на ръба. От седмици отборът се движи по тънък лед, но сега го прави без предпазна мрежа или поне с такава, която е твърде отпусната, за да послужи като спасителен пояс при постоянните спадове в напрежението на един изгубен тим. Във вторник стените на съблекалнята във Валдебебас отново станаха свидетели на една от онези срещи, които се повтарят през последните 15 месеца, с почти същите главни действащи лица, същата цел и идентична причина – опит да се вдигне на крака група, която не намира правилната посока.

Карло Анчелоти не успя да го постигне в края на престоя си, а сега и Алваро Арбелоа изпитва трудности. Италианецът поне доведе отбора до предела на възможностите му и го накара да се бори до последната секунда във финала за Купата срещу Барселона. Сега предстои решаващият изпит за юношата на клуба. Проблемът е, че ефектът от треньорската смяна изглежда е изчерпан.

Година по-късно обстоятелствата са много сходни. Множество контузии, лични интереси на играчите и послание, което не успява да достигне до съблекалня, разкъсвана от егоизъм – нещо, което става все по-очевидно с всеки изминал ден.

Докато Мбапе и Белингам търсят решения на своите физически проблеми, останалите се погледнаха в очите в съблекалнята, опитвайки се да намерят нещо, което да мотивира и обедини една привидно изгубена група. Но най-вече отбор, който живее с гръб към реалността на феновете, които са все по-разочаровани от своите любимци.

Мачовете със Селта и Манчестър Сити са последните два шанса, за които Реал Мадрид все още може да се хване, за да не завърши един злощастен сезон. Усилията, поискани от Арбелоа от неговите играчи, не са достатъчни. Изглежда, че нито треньорът, нито футболистите вярват напълно във възможностите си.

По време на срещата е имало напрежение. Арбелоа беше длъжен да прибегне до терапия и го направи. Само след седмица ще стане ясно какъв е оставащият път пред този състав.



ХОСЕ ФЕЛИКС ДИАС, “АС”