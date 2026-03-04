Обявиха наказанието на Мастантуоно от Реал Мадрид

Дисциплинарната комисия наложи санкция от два мача на Франко Мастантуоно от Реал Мадрид заради изгонването му в мача срещу Хетафе. Младокът получи директен червен картон във финалните секунди. Реферът на срещата е отразил в доклада си, че аржентинецът се е обърнал към него с думите: „Какъв срам, какъв шибан срам“.

Le sacan tarjeta roja a Mastantuono ❌



Es increible 😭pic.twitter.com/eAifx5LTlD — Bryan Irving (@bryan_irvingx) March 2, 2026

Наказанието е наложено съгласно член 124 от правилника, който предвижда санкция от „две срещи за проява на неуважение или пренебрежение“.

Комисията също така отхвърли жалбата на Реал Мадрид относно жълтия картон, показан на Орелиан Чуамени (негов шести през сезона). В решението си трибуналът посочва: „Интензитетът на контакта между двамата играчи е в правомощията на съдията да го прецени и попада в рамките на неговата преценка на игровите ситуации“.

“Белите” загубиха срещата от Ла Лига с 0:1.