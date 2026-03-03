Посочиха виновниците за загубата на Реал Мадрид, Арбелоа с трагична статистика, Куртоа опита да повдигне напрежението

Късно снощи Хетафе нанесе изненадващо поражение на Реал Мадрид на “Сантиаго Бернабеу” с минималното 0:1, което пък бе второ поредно поражение на тима в Ла Лига след загубата от Осасуна преди седмица. Резултатът бе маркиран и от поредното разочароващо представяне на тима под ръководството на Алваро Арбелоа, който бе силно освиркан от феновете на “лос бланкос”. Бившият ляв бек е загубил цели 33% от мачовете си начело на мадридчани, след като застана начело на тима, заменяйки Чаби Алонсо.

Видимо бе разочарованието в лагера на Реал Мадрид, а мнозина от лидерите на тима използваха различни канали, за да заявят, че ще отговорят подобаващо. Именно това направи един от най-опитните в тима Тибо Куртоа, който с пост в социалните мрежи опита да се извини, но и да повдигне духа на фенове и съотборници.

“Загубата като домакин е разочароваща, но ние трябва да преобърнем ситуацията и да реагираме,” написа вратарят в социалните мрежи.

Напрежение на “Бернабеу”: освирквания към футболистите и призиви за оставка на Флорентино Перес

Един от моментите на напрежение след края на двубоя дойде, когато Ален Ниом, който бе изгонен в първия мач именно след нарушение срещу Винисиус, отиде за да изрази радостта си именно пред бразилеца.

Камерите пък уловиха разгорещен спор веднага след края на мача между Франко Мастантуоно и ветерана Давид Алаба. Аржентинският талант бе изгонен в добавеното време, тъй като е крещял в лицето на съдията “Какъв срам” съобщават местните медии. Именно Алаба и неговият партньор в центъра на отбраната Антонио Рюдигер претърпяха най-сериозни критики след края на двубоя. Повечето анализатори посочиха именно австриецът като един от основните виновници за загубата, тъй като не е действал на ниво при попадението на Мартин Сатриано.

