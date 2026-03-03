Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Посочиха виновниците за загубата на Реал Мадрид, Арбелоа с трагична статистика, Куртоа опита да повдигне напрежението

Посочиха виновниците за загубата на Реал Мадрид, Арбелоа с трагична статистика, Куртоа опита да повдигне напрежението

  • 3 март 2026 | 10:41
  • 2694
  • 3

Късно снощи Хетафе нанесе изненадващо поражение на Реал Мадрид на “Сантиаго Бернабеу” с минималното 0:1, което пък бе второ поредно поражение на тима в Ла Лига след загубата от Осасуна преди седмица. Резултатът бе маркиран и от поредното разочароващо представяне на тима под ръководството на Алваро Арбелоа, който бе силно освиркан от феновете на “лос бланкос”. Бившият ляв бек е загубил цели 33% от мачовете си начело на мадридчани, след като застана начело на тима, заменяйки Чаби Алонсо.

Видимо бе разочарованието в лагера на Реал Мадрид, а мнозина от лидерите на тима използваха различни канали, за да заявят, че ще отговорят подобаващо. Именно това направи един от най-опитните в тима Тибо Куртоа, който с пост в социалните мрежи опита да се извини, но и да повдигне духа на фенове и съотборници.

“Загубата като домакин е разочароваща, но ние трябва да преобърнем ситуацията и да реагираме,” написа вратарят в социалните мрежи.

Напрежение на “Бернабеу”: освирквания към футболистите и призиви за оставка на Флорентино Перес
Напрежение на “Бернабеу”: освирквания към футболистите и призиви за оставка на Флорентино Перес

Един от моментите на напрежение след края на двубоя дойде, когато Ален Ниом, който бе изгонен в първия мач именно след нарушение срещу Винисиус, отиде за да изрази радостта си именно пред бразилеца.

Камерите пък уловиха разгорещен спор веднага след края на мача между Франко Мастантуоно и ветерана Давид Алаба. Аржентинският талант бе изгонен в добавеното време, тъй като е крещял в лицето на съдията “Какъв срам” съобщават местните медии. Именно Алаба и неговият партньор в центъра на отбраната Антонио Рюдигер претърпяха най-сериозни критики след края на двубоя. Повечето анализатори посочиха именно австриецът като един от основните виновници за загубата, тъй като не е действал на ниво при попадението на Мартин Сатриано.

Арбелоа: Не сме се предали, ще се борим за оставащите 36 точки
Арбелоа: Не сме се предали, ще се борим за оставащите 36 точки
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Барселона вярва в чудото

Барселона вярва в чудото

  • 3 март 2026 | 07:15
  • 5498
  • 8
Ливърпул с шанс да се върне в топ 4

Ливърпул с шанс да се върне в топ 4

  • 3 март 2026 | 07:00
  • 3319
  • 2
Ще продължи ли победната серия на Интер срещу Комо?

Ще продължи ли победната серия на Интер срещу Комо?

  • 3 март 2026 | 06:45
  • 1118
  • 1
Спортинг срещу Порто в пореден сблъсък с голям залог

Спортинг срещу Порто в пореден сблъсък с голям залог

  • 3 март 2026 | 06:30
  • 1018
  • 0
Астън Вила подготвя оферта за Нико Джаксън

Астън Вила подготвя оферта за Нико Джаксън

  • 3 март 2026 | 05:31
  • 3496
  • 4
Заплатите в Тотнъм ще бъдат намалени наполовина при изпадане

Заплатите в Тотнъм ще бъдат намалени наполовина при изпадане

  • 3 март 2026 | 04:47
  • 2477
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

  • 3 март 2026 | 10:45
  • 16964
  • 39
148 години свободна България

148 години свободна България

  • 3 март 2026 | 08:16
  • 5573
  • 65
Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

  • 3 март 2026 | 10:46
  • 5613
  • 17
Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

  • 3 март 2026 | 09:32
  • 3175
  • 4
Берое и Славия в търсене на първа победа през пролетта 

Берое и Славия в търсене на първа победа през пролетта 

  • 3 март 2026 | 07:30
  • 2813
  • 21
Ботев и Септември са в добро насторение, но кой ще е по-доволен на "Колежа"?

Ботев и Септември са в добро насторение, но кой ще е по-доволен на "Колежа"?

  • 3 март 2026 | 08:00
  • 3912
  • 7