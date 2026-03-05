Популярни
  Тунис
  2. Тунис
  Братът на Кедира избра да играе за Тунис

Братът на Кедира избра да играе за Тунис

  • 5 март 2026 | 14:06
  • 675
  • 0
Братът на Кедира избра да играе за Тунис

Рани Кедира, брат на бившия германски национал Сами Хедира, е променил футболния си паспорт и ще представлява националния тим на Тунис за в бъдеще, обяви Тунизийската футболна асоциация.

Тунис назначи Сабри Ламуши за селекционер
Тунис назначи Сабри Ламуши за селекционер

32-годишният дефанзивен халф на германския елитен Унион (Берлин) е роден в Щутгарт и е играл за германските национални отбори на юношеско и младежко ниво, но никога за първия отбор на Бундестима. Според правилата на ФИФА, той има право да смени футболната си принадлежност, а също така може да носи екипа на Тунис заради баща му, който е от тази северноафриканска страна.

По-големият му брат Сами Кедира – с доста по-успешна кариера, е играл за Реал (Мадрид), а също така е Световен шампион с Германия от 2014-а година.

Тунизийците публикуваха решението на Световната централа да даде права на Кедира-младши, а също така и негово изказване в страницата на федерацията си. Тунис ще играе на предстоящото Световно първенство по футбол това лято в Северна Америка през юни и през юли, като е в група "F" заедно с Нидерландия, Япония и още един отбор, който ще стане ясен след изиграването на баражите в зона Европа по-късно този месец.

Снимки: Imago

