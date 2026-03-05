Популярни
Витиня за трансфер в Реал Мадрид: Би било глупаво да си тръгна от ПСЖ

  • 5 март 2026 | 15:32
Халфът на Пари Сен Жермен Витиня беше категоричен, че предпочита да остане на “Парк де Пренс”, вместо да премине в Реал Мадрид или клуб от Саудитска Арабия.

Реал Мадрид? Би било глупаво от моя страна да си тръгна. Не мисля, че такъв трансфер би било най-доброто нещо за мен. Чувствам се доста комфортно тук, в ПСЖ. Усещам как хората много ме ценят, а също така, че съм заслужил тяхната привързаност. Харесва ми да бъда тук, в ПСЖ, както и семейството ми. Имаме фантастичен състав и невероятен треньор. Саудитска Арабия? Нека да не бъдем наивни. Все пак става въпрос за значителна сума, която може да ти осигури безгрижен живот. Аз обаче не се интересувам от материалните блага. За мен важното е да имам определена кариера. Вече получавам доста добра заплата тук, в Европа, в един голям клуб. Да я удвоя или утроя няма да ме направи по-щастлив”, заяви Витиня в интервю за Canal 11.

Той също така увери, че не се приема за най-добрия полузащитник в света, като назова кои според него са в топ 4 на неговата позиция. “Не ми допада да твърдя, че съм най-добрият халф, защото това е арогантно, но се надявам, че съм сред най-добрите. Кои са те ли? Бих поставил Педри на върха на тази класация. Да го гледаш как играе е спектакъл. А когато играеш срещу него, ти разибраш това още по-добре. Малко ми е трудно да съставя топ 3, защото е сложно да избера само двама. Бих поставил Жоао Невеш и Бруно Фернандеш. Тях двамата, заедно с Педри и мен. Така че нямам топ 3, а топ 4”, добави португалският национал.

Снимки: Imago

