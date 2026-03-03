Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Съкрушеният Родриго: Винаги съм се страхувал точно от тази контузия

Съкрушеният Родриго: Винаги съм се страхувал точно от тази контузия

  • 3 март 2026 | 22:05
  • 788
  • 0

Крилото на Реал Мадрид и националния отбор на Бразилия Родриго публикува емоционално съобщение по повод тежката си контузия на кръстни връзки, която ще го извади от игра за около 10 месеца.

„Дори без да разбирам, аз Ти се доверявам…“

Кошмарна диагноза за Родриго от Реал Мадрид
Кошмарна диагноза за Родриго от Реал Мадрид

„Един от най-тежките дни в живота ми. Колко много винаги съм се страхувал точно от тази контузия… Може би животът напоследък беше малко жесток към мен… Не знам дали го заслужавам, но от какво да се оплаквам? Преживял съм толкова много прекрасни неща, които също не съм заслужавал“, започва изявлението на бразилеца.

„В живота и кариерата ми се появи голямо препятствие, което за известно време няма да ми позволи да правя това, което обичам най-много. Извън игра съм до края на сезона с моя клуб и ще пропусна Световното първенство с националния отбор на страната си – всички знаят колко много означава тази мечта за мен“, продължава той.

„Остава ми само да бъда силен, както винаги. В това за мен няма нищо ново. Благодаря на всички за молитвите, съобщенията и подкрепата! Вие сте много важни за мен. Въпреки че моментът е много тежък, обещавам: няма да спра дотук. Вярвам, че предстоят още много невероятни неща, с които ще мога да зарадвам всички, които вярват в мен. Това е просто едно „до скоро“...“

„Бог все още държи всичко под контрол“, завършва своето обръщение футболистът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

ФИФА пусна билети за плейофите за Мондиал 2026 на цена от едва 11 долара

ФИФА пусна билети за плейофите за Мондиал 2026 на цена от едва 11 долара

  • 3 март 2026 | 21:45
  • 483
  • 1
Кристиано Роналдо ще пропусне предстоящите мачове на Ал-Насър

Кристиано Роналдо ще пропусне предстоящите мачове на Ал-Насър

  • 3 март 2026 | 21:39
  • 677
  • 0
Уулвърхамптън 0:0 Ливърпул, гостите не създават положения

Уулвърхамптън 0:0 Ливърпул, гостите не създават положения

  • 3 март 2026 | 22:41
  • 2676
  • 8
Барселона 1:0 Атлетико Мадрид, гол на Бернал

Барселона 1:0 Атлетико Мадрид, гол на Бернал

  • 3 март 2026 | 22:00
  • 7081
  • 18
Комо 0:0 Интер, гостите оцеляха

Комо 0:0 Интер, гостите оцеляха

  • 3 март 2026 | 22:05
  • 2088
  • 1
Нова информация за трус в националния тим на Мароко

Нова информация за трус в националния тим на Мароко

  • 3 март 2026 | 20:37
  • 2640
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Барселона 1:0 Атлетико Мадрид, гол на Бернал

Барселона 1:0 Атлетико Мадрид, гол на Бернал

  • 3 март 2026 | 22:00
  • 7081
  • 18
Уулвърхамптън 0:0 Ливърпул, гостите не създават положения

Уулвърхамптън 0:0 Ливърпул, гостите не създават положения

  • 3 март 2026 | 22:41
  • 2676
  • 8
Комо 0:0 Интер, гостите оцеляха

Комо 0:0 Интер, гостите оцеляха

  • 3 март 2026 | 22:05
  • 2088
  • 1
Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

  • 3 март 2026 | 20:11
  • 12486
  • 11
Бразилска самба на "Колежа"

Бразилска самба на "Колежа"

  • 3 март 2026 | 20:24
  • 28258
  • 23
Славия разби десетима от Берое за първи успех през пролетта, заралии забравиха какво е победа

Славия разби десетима от Берое за първи успех през пролетта, заралии забравиха какво е победа

  • 3 март 2026 | 17:54
  • 25321
  • 62