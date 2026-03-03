Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Реал Мадрид може да има трети треньор за сезона, ако Арбело се издъни срещу Ман Сити

Реал Мадрид може да има трети треньор за сезона, ако Арбело се издъни срещу Ман Сити

  • 3 март 2026 | 11:05
  • 1853
  • 7

Вчерашното поражение на Реал Мадрид от Хетафе на “Сантиаго Бернабеу” са донесли много нови съмнения в дългосрочното бъдеще на Алваро Арбелоа начело на отбора, съобщават местните медии. Бившият защитник започна с разочароваща загуба от Албасете за Купата на краля, но постепенно резултатите на тима се стабилизираха най-вече в Ла Лига, но и се осигури класиране на 1/8-финалите в Шампионската лига след успехи над Бенфика. Именно португалците взеха решителна победа срещу 15-кратния носител на най-престижния клубен трофей, за да ги пратят в допълнителния плейофен кръг.

Посочиха виновниците за загубата на Реал Мадрид, Арбелоа с трагична статистика, Куртоа опита да повдигне напрежението
Посочиха виновниците за загубата на Реал Мадрид, Арбелоа с трагична статистика, Куртоа опита да повдигне напрежението

Сега Арбелоа отново натрупа две поредни поражения в първенството, а въпросителните около неговото бъдеще стават все повече. Реал Мадрид изостава на четири точки от водача Барселона, а до края на първенството остават 12 кръга. Сега вестник “АС” добавя, че от решаващо значение в краткосрочен и средносрочен план за бъдещето на наставника ще е представянето на отбора на 1/8-финалите в Шампионската лига срещу Манчестър Сити. Слабо представяне и евентуално отпадане почти сигурно ще значат уволнение на Арбелоа и трети треньор на тима през този сезон.

Арбелоа: Не сме се предали, ще се борим за оставащите 36 точки
Арбелоа: Не сме се предали, ще се борим за оставащите 36 точки
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Барселона вярва в чудото

Барселона вярва в чудото

  • 3 март 2026 | 07:15
  • 5513
  • 8
Ливърпул с шанс да се върне в топ 4

Ливърпул с шанс да се върне в топ 4

  • 3 март 2026 | 07:00
  • 3321
  • 2
Ще продължи ли победната серия на Интер срещу Комо?

Ще продължи ли победната серия на Интер срещу Комо?

  • 3 март 2026 | 06:45
  • 1120
  • 1
Спортинг срещу Порто в пореден сблъсък с голям залог

Спортинг срещу Порто в пореден сблъсък с голям залог

  • 3 март 2026 | 06:30
  • 1018
  • 0
Астън Вила подготвя оферта за Нико Джаксън

Астън Вила подготвя оферта за Нико Джаксън

  • 3 март 2026 | 05:31
  • 3497
  • 4
Заплатите в Тотнъм ще бъдат намалени наполовина при изпадане

Заплатите в Тотнъм ще бъдат намалени наполовина при изпадане

  • 3 март 2026 | 04:47
  • 2480
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

  • 3 март 2026 | 10:45
  • 17088
  • 39
148 години свободна България

148 години свободна България

  • 3 март 2026 | 08:16
  • 5597
  • 65
Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

  • 3 март 2026 | 10:46
  • 5627
  • 17
Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

  • 3 март 2026 | 09:32
  • 3185
  • 4
Берое и Славия в търсене на първа победа през пролетта 

Берое и Славия в търсене на първа победа през пролетта 

  • 3 март 2026 | 07:30
  • 2822
  • 21
Ботев и Септември са в добро насторение, но кой ще е по-доволен на "Колежа"?

Ботев и Септември са в добро насторение, но кой ще е по-доволен на "Колежа"?

  • 3 март 2026 | 08:00
  • 3919
  • 7