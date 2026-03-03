Реал Мадрид може да има трети треньор за сезона, ако Арбело се издъни срещу Ман Сити

Вчерашното поражение на Реал Мадрид от Хетафе на “Сантиаго Бернабеу” са донесли много нови съмнения в дългосрочното бъдеще на Алваро Арбелоа начело на отбора, съобщават местните медии. Бившият защитник започна с разочароваща загуба от Албасете за Купата на краля, но постепенно резултатите на тима се стабилизираха най-вече в Ла Лига, но и се осигури класиране на 1/8-финалите в Шампионската лига след успехи над Бенфика. Именно португалците взеха решителна победа срещу 15-кратния носител на най-престижния клубен трофей, за да ги пратят в допълнителния плейофен кръг.
Сега Арбелоа отново натрупа две поредни поражения в първенството, а въпросителните около неговото бъдеще стават все повече. Реал Мадрид изостава на четири точки от водача Барселона, а до края на първенството остават 12 кръга. Сега вестник “АС” добавя, че от решаващо значение в краткосрочен и средносрочен план за бъдещето на наставника ще е представянето на отбора на 1/8-финалите в Шампионската лига срещу Манчестър Сити. Слабо представяне и евентуално отпадане почти сигурно ще значат уволнение на Арбелоа и трети треньор на тима през този сезон.
Снимки: Gettyimages