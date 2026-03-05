Левски срещу Лудогорец - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

Отборите на Лудогорец и Левски се изправят един срещу друг в сблъсък от 24-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на "Хювефарма Арена" ще стартира в 18:30 часа с първия съдийски сигнал на Васил Минев.

Това ще e трети мач между двата тима в последния месец, като "орлите" на два пъти се поздравиха с успеха както за Суперкупата, така и за Купата на България.

Мачът в Разград може да се окаже решаващ в борбата за титлата. Футболистите на Хулио Веласкес са лидери с 56 точки, а Лудогорец заема втората позиция с 44 пункта. "Сините" имат преднина от 12 точки пред своя съперник, което ги поставя в изключително добра позиция в борбата за златните медали. Столичани имат най-добрата атака с 56 отбелязани попадения, както и най-добрата защита. Разградчани имат само един допуснат гол в повече, но са реализирали значително по-малко - 42 гола.

Този двубой е от огромно значение за "орлите", които при загуба биха се отдалечили на 15 точки от върха.

В последния кръг отборът на Левски постигна драматичен успех с 4:3 над Локомотив (София), а Лудогорец завърши 1:1 с Локомотив (Пловдив) в Разград.

В двата тима имат кадрови проблеми, като аут за два месеца ще е нападателят на "сините" Мустафа Сангаре, който ще претърпи операция на коляното.

До последно под въпрос за срещата ще е и звездата на "орлите" Кайо Видал, който получи травма в последния кръг от първенството.

ЛУДОГОРЕЦ - ЛЕВСКИ

Начало: 18:30 часа

Стадион: "Хювефарма Арена", Разград

Главен съдия: Васил Минев

