Арбелоа: Не сме се предали, ще се борим за оставащите 36 точки

Старши треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа беше много разочарован след поражението на своя тим с 0:1 от Хетафе в мач от 26-ия кръг на Ла Лига. Този резултат остави "белите" на 4 точки зад лидера Барселона.

„Мисля, че създадохме по-чисти голови ситуации от Хетафе. Разбира се, можехме да се представим и по-добре, но нашите шансове бяха по-изгодни от техните. Спомням си пропуска на Винисиус през първото полувреме, както и възможностите пред Рюдигер и Родриго... Смятам, че заслужавахме поне един гол. Хетафе изигра отличен мач, но не ни изненадаха с нищо“, заяви Арбелоа.

„Разполагаме със страхотни играчи и отличен състав. Футболистите, които ще се възстановят от контузии, ще ни помогнат много. Нашата цел е да продължим да се развиваме и да подобряваме играта си", убеден е Арбелоа.

„Днес напълно разбирам критиките. Дори да сме играли зле, по-слабо от обикновено или просто на средно ниво, ние пак заслужавахме да отбележим повече голове от Хетафе. Те вкараха страхотен гол, а ние не се възползвахме от своите шансове“, добави наставникът.

Запитан за изоставането от Барселона в Ла Лига, Арбелоа коментира: „Вярваме, че ще го намалим. Единствената ни цел е да се борим за оставащите 36 точки. Това е Реал Мадрид, тук никой няма намерение да се предава".

Снимки: Gettyimages