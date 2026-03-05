Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Фламенго
  Фламенго обяви новия си треньор

  • 5 март 2026 | 12:14
Бразилският футболен гранд Фламенго обяви назначаването на Леонардо Жардим за старши треньор на отбора. Португалският треньор заменя Фелипе Луис, който беше уволнен след победата с 8:0 над Мадурейра в полуфиналите на Лига Кариока. "Новият треньор подписа договор и получи свещената фланелка от спортния директор Жозе Бото!“, обявиха от клуба.

Договорът на Жардим е до декември 2027 г. Треньорският му щаб включва Антонио Виейра, Жозе Барош и Диого Диаш. Новите треньори вече са провели първата си тренировка на отбора. Последната треньорска позиция на Жардим беше начело на Крузейро, която той напусна през декември 2025 г. Преди това той е бил треньор и на Спортинг, Монако, Олимпиакос, Брага, Ал-Хилал и други клубове.

Снимки: Imago

