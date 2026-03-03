Напрежение на “Бернабеу”: освирквания към футболистите и призиви за оставка на Флорентино Перес

Втората поредна загуба на Реал Мадрид в Ла Лига предизвика сериозно недоволство сред феновете на испанския гранд. Още на почивката на мача срещу Хетафе (0:1) публиката на “Сантиаго Бернабеу” освирка футболистите. Раздразнението на привържениците продължи и през втората част, а Реал така и не успя да стигне до гол и изостава на 4 точки от лидера Барселона.

След последния съдийски сигнал част от феновете скандираха “Флорентино - оставка!”, призовавайки президента на клуба Флорентино Перес да напусне поста си.

🚨 Thibaut Courtois is the ONLY Real Madrid player to go to Real Madrid fans after the game to thank them and apologize. @elmundoes



Shameful. pic.twitter.com/iyaFxwD5xm — Madrid Zone (@theMadridZone) March 2, 2026

Всички играчи на Реал Мадрид, с изключение на Тибо Куртоа, се прибраха директно в съблекалнята. Белгийският страж единствен отиде при привържениците и им се извини за загубата.

Футболистите на Алваро Арбелоа отказаха изявления пред журналистите.