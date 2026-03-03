Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Напрежение на “Бернабеу”: освирквания към футболистите и призиви за оставка на Флорентино Перес

Напрежение на “Бернабеу”: освирквания към футболистите и призиви за оставка на Флорентино Перес

  • 3 март 2026 | 02:57
  • 293
  • 2

Втората поредна загуба на Реал Мадрид в Ла Лига предизвика сериозно недоволство сред феновете на испанския гранд. Още на почивката на мача срещу Хетафе (0:1) публиката на “Сантиаго Бернабеу” освирка футболистите. Раздразнението на привържениците продължи и през втората част, а Реал така и не успя да стигне до гол и изостава на 4 точки от лидера Барселона.

След последния съдийски сигнал част от феновете скандираха “Флорентино - оставка!”, призовавайки президента на клуба Флорентино Перес да напусне поста си.

Всички играчи на Реал Мадрид, с изключение на Тибо Куртоа, се прибраха директно в съблекалнята. Белгийският страж единствен отиде при привържениците и им се извини за загубата.

Футболистите на Алваро Арбелоа отказаха изявления пред журналистите.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Новият треньор на Спартак (Москва) дебютира с победа

Новият треньор на Спартак (Москва) дебютира с победа

  • 3 март 2026 | 03:26
  • 177
  • 0
Реал Мадрид загуби два поредни мача в Ла Лига за първи път от 7 години

Реал Мадрид загуби два поредни мача в Ла Лига за първи път от 7 години

  • 3 март 2026 | 02:32
  • 294
  • 0
Де Бройне е готов да се завърне в игра още тази седмица

Де Бройне е готов да се завърне в игра още тази седмица

  • 3 март 2026 | 02:10
  • 377
  • 0
Арбелоа: Не сме се предали, ще се борим за оставащите 36 точки

Арбелоа: Не сме се предали, ще се борим за оставащите 36 точки

  • 3 март 2026 | 01:28
  • 793
  • 3
Бенфика с четвърта поредна победа в Португалия

Бенфика с четвърта поредна победа в Португалия

  • 3 март 2026 | 01:06
  • 553
  • 0
Бивш нападател на ЦСКА заби хеттрик срещу отбора на Папи Галчев

Бивш нападател на ЦСКА заби хеттрик срещу отбора на Папи Галчев

  • 3 март 2026 | 00:39
  • 2325
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Предаде ли се Лудогорец? Нова издънка на "орлите" направи титлата мираж

Предаде ли се Лудогорец? Нова издънка на "орлите" направи титлата мираж

  • 2 март 2026 | 19:53
  • 79267
  • 620
Беззъб Реал Мадрид се сгромоляса срещу Хетафе на "Бернабеу"

Беззъб Реал Мадрид се сгромоляса срещу Хетафе на "Бернабеу"

  • 2 март 2026 | 23:55
  • 17047
  • 136
България се справи с Армения в Ереван по пътя към квалификациите за ЕвроБаскет 2029

България се справи с Армения в Ереван по пътя към квалификациите за ЕвроБаскет 2029

  • 2 март 2026 | 20:24
  • 32035
  • 8
Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

  • 2 март 2026 | 11:30
  • 21069
  • 11
20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

  • 2 март 2026 | 12:39
  • 44236
  • 86
Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

  • 2 март 2026 | 15:55
  • 11414
  • 32