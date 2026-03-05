Белингам се консултира с английски специалист за контузията си

Реал Мадрид се сблъсква с проблеми в медицинския щаб, като Джуд Белингам е последната тревога. Английският футболист последва примера на Килиан Мбапе и потърси второ медицинско мнение в чужбина, под прякото наблюдение на клуба, поради продължителното отсъствие заради проблеми със семитъканния мускул на левия крак.

Според „Марка“ Белингам е в Лондон от няколко дни, придружен от ръководителя на медицинските служби, д-р Нико Михич. Това пътуване е част от обичайния протокол за външни консултации на клуба, целящ оптимизиране на диагнозите и сроковете за възстановяване.

Реал Мадрид изрично уточни, че тази инициатива не е дошла от играча, а от самия клуб, който предлага тези втори оценки, когато сметне за необходимо. По този начин ръководството защитава метода на Михич, подчертавайки, че пътуванията на Белингам и Мбапе до родните им страни са били решения на главния лекар.

Междувременно добрата новина от вчерашната тренировка беше завръщането на Асенсио на терена. Централният защитник, който напусна терена на носилка по време на мача срещу Бенфика, проведе част от заниманието с групата и друга част индивидуално, с цел да бъде на разположение за отбора във Виго, предвид многобройните отсъствия в защитния сектор.

Снимки: Gettyimages