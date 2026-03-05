В петък на Малена й предстои сложна операция

Вицепрезидентът на БФ Cки Георги Бобев заяви, че Малена Замфирова трябва да претърпи сложна хирургична интервенция в петък в Грац, Австрия.

“Тя изобщо не е била подготвена за този инцидент. Случва се на паркинга, ударена е отзад от турист с много голяма скорост. Туристът е бил употребил алкохол“, сподели Бобев пред "Дарик".

„Резултатът е много сериозен, с поредица от фрактури в бедрената кост и в областта на таза. Поддържаме връзка постоянно. Федерацията заедно със семейството правим всичко необходимо, за да се уреди най-доброто възможно лечение на Малена“, добави той.

„Много известен специалист в Грац, Австрия ще направи операция. В петък трябва да претърпи сложна хирургична интервенция, която да стабилизира бедрото“, допълни вицепрезидентът на БФCки.

„Много е рано да се правят оценки. Тя е в отлична форма, млад организъм. Надяваме се, че ще успее напълно да се възстанови. Тя преживява ситуацията по най-неприятния начин. С подкрепата на семейството, на федерацията и на всички, които се радват на успехите на Малена, вярваме, че ще преодолеем и тази ситуация. В нашите спортове често се случват контузии, но тази е изключително нелепа. През годините имаме натрупан много опит и контакти.“

„Ние ще направим всичко възможно, за да преодолеем заедно тази ситуация. Да и пожелаем бързо възстановяване“, каза още Георги Бобев.