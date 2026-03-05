Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Компани: Таблицата изглежда добре, Кейн няма да играе утре

Компани: Таблицата изглежда добре, Кейн няма да играе утре

  • 5 март 2026 | 12:36
  • 1206
  • 0

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешното домакинство на Борусия (Мьонхенгладбах) в Бундеслигата. Баварците спечелиха “Дер Класикер” в Дортмунд и вече имат огромна преднина от 11 точки на върха.

„Имахме единадесет точки преднина и преди и знаем колко бързо може да се промени това. Фокусираме се само върху представянето си и победите си – погледнах таблицата веднъж след мача срещу Дортмунд и тя изглеждаше добре. Но след това само Гладбах има значение; звучи като клише, но за мен това е начин на живот.“

Свикнали сме с мачове по средата на седмицата. Странното беше, когато нямахме такива и можехме да се наслаждаваме на неделята. Това, което ни предстои, е това, с което сме свикнали. Имаме състава, който да играе тези мачове - и когато имаме малко мачове, има играчи, които получават само малко минути, така че е различно. За това е създаден нашият отбор”, започна белгиецът.

Компани коментира и факта, че Байерн допуска доста голове (14) от статични положения: “Факт е, че не сме перфектни. Всеки ден се опитваме да станем по-добра версия на Байерн. Преминахме през период, в който говорехме за това почти ежедневно, когато допускахме най-много голове от статични положения. На прав път сме. От друга страна, ние сме един от най-добрите отбори в Европа в атакуването при статични положения, това често се забравя. Но като цяло искаме да се справим по-добре в това отношение.

Относно новините около отбора, наставникът на Байерн каза: “Мануел Нойер е здрав. Хари Кейн обаче е аут за утре. Получи контузия в прасеца и все още не се е възстановил. Само удар е, нищо сериозно в обозримо бъдеще, но има нужда от още един ден, преди да може да се присъедини към нас. Доста сме спокойни по този въпрос; разбира се, бихме искали Хари да е тук, но такива неща се случват. Очакваме да бъде на линия за Аталанта. Имаме двама играчи, които имат по-малък ритъм, защото имаха по-малко мачове.

Бях много прозрачен за Ленарт Карл, как го виждаме, как подхожда към нещата. Последният му мач срещу Бремен беше много добър. Не само в нападение, но и много убедителен в защита. Той премина през фаза, в която не всичко отиваше в горния ъгъл – това се случва, и ние останахме спокойни. Медиите говореха за сравнения с Меси, ние говорихме за неговото стабилно развитие и кариерния му напредък. Той направи всичко, което прави един млад играч, израстващ в Байерн. Ще продължим да го подкрепяме и ще го правим с пълно доверие, защото той винаги напредва добре.“

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Резултати в НБА

Резултати в НБА

  • 5 март 2026 | 07:58
  • 3310
  • 0
Ювентус предлага нов договор на Локатели

Ювентус предлага нов договор на Локатели

  • 5 март 2026 | 07:37
  • 1260
  • 0
Разногласие между Реал Мадрид и Мбапе относно завръщането му в игра

Разногласие между Реал Мадрид и Мбапе относно завръщането му в игра

  • 5 март 2026 | 07:05
  • 4811
  • 5
Барселона и Реал Мадрид печелят най-много от продажба на фланелки

Барселона и Реал Мадрид печелят най-много от продажба на фланелки

  • 5 март 2026 | 06:34
  • 4715
  • 1
Два фактора ще решат бъдещето Бруно Фернандеш на "Олд Трафорд"

Два фактора ще решат бъдещето Бруно Фернандеш на "Олд Трафорд"

  • 5 март 2026 | 06:01
  • 3900
  • 2
Първенството на Саудиска Арабия ще продължи въпреки войната в Иран

Първенството на Саудиска Арабия ще продължи въпреки войната в Иран

  • 5 март 2026 | 05:28
  • 2246
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Сф) 0:0 Добруджа, отмениха гол на Делев

Локо (Сф) 0:0 Добруджа, отмениха гол на Делев

  • 5 март 2026 | 13:15
  • 2632
  • 10
Сбогувахме се с големия Георги Велинов

Сбогувахме се с големия Георги Велинов

  • 5 март 2026 | 10:37
  • 7485
  • 16
ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

  • 5 март 2026 | 13:31
  • 1492
  • 0
Щангите на протест срещу Стефан Ботев и Пламен Братойчев

Щангите на протест срещу Стефан Ботев и Пламен Братойчев

  • 5 март 2026 | 13:25
  • 1077
  • 0
Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

  • 5 март 2026 | 07:10
  • 15571
  • 103
В петък на Малена й предстои сложна операция

В петък на Малена й предстои сложна операция

  • 5 март 2026 | 09:20
  • 15275
  • 23