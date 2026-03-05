Слот: Ще се опитаме да спечелим Шампионската лига и ФА Къп

Старши треньорът на Ливърпул Арне Слот се съгласи с критиките на капитана на тима Вирджил ван Дайк. Във вторник мърсисайдци загубиха с 1:2 от последния в класирането Уулвърхамптън. “Бавни и предвидими са думи, които мога да разбера защо Ван Дайк използва”, заяви наставникът.

Слот обаче допълни, че “вълците” са вкарали два гола от едно положение: “Голът, който получихме, дори не беше от положение, а това ни се случи много пъти този сезон. Това, че се случва в добавеното време, може да е съвпадение, но се случи толкова пъти. Допуснахме едно положение, а получихме два гола”.

Liverpool were once synonymous with fast, frenzied football.



Now, the pace has dropped - and so has the excitement.



Arne Slot wants control and it won his side the Premier League last season but, as results have dipped, the slow tempo is now testing fans’ patience.



✍️… pic.twitter.com/fAu7BEfc1x — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 5, 2026

Утре Ливърпул се завръща на “Молиню” за мач от осминафиналите на ФА Къп. “Всеки мач за нас е много важен и всеки турнир. Миналия сезон опитахме да спечелим четири трофея, както и този, но в два вече нямаме шансове: Висшата лига и Купата на лигата. В другите два сме в борбата и ще се опитаме да ги спечелим, както винаги при нашия клуб. Това е голям за нас.”.

Треньорът разкри, че Флориан Виртц е подновил тренировки: “Той тренира в час от заниманието с отбора вчера. Той направи следващата стъпка във възстановяването си. Ще видим за утре, но няколко минути игра е най-добрият сценарий”.

Florian Wirtz could make Liverpool return at Wolves as Arne Slot delivers positive injury news | @Mark_Jones86https://t.co/Hm0PAV8Niw — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) March 5, 2026

Попитан дали вижда подобрение последните седмици, Слот отговори: “Индивидуални играчи се подобряват, но имахме проблеми с контузии. Имаме толкава в големи периоди, трябва да създаваме повече, но не сме на последно място по този показател. Играчи като Коди (Гакпо) и Мо (Салах), очакваме от тях и те очакват от себе си да вкарват повече и да правят повече асистенции. Но, както много пъти съм казвал, атаката не зависи само от Коди и Мо, както и защитата не е само Ибу (Конате) и Вирджил (Ван Дайк)”.