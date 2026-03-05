Слот: Ще се опитаме да спечелим Шампионската лига и ФА Къп

Старши треньорът на Ливърпул Арне Слот се съгласи с критиките на капитана на тима Вирджил ван Дайк. Във вторник мърсисайдци загубиха с 1:2 от последния в класирането Уулвърхамптън. “Бавни и предвидими са думи, които мога да разбера защо Ван Дайк използва”, заяви наставникът.
Слот обаче допълни, че “вълците” са вкарали два гола от едно положение: “Голът, който получихме, дори не беше от положение, а това ни се случи много пъти този сезон. Това, че се случва в добавеното време, може да е съвпадение, но се случи толкова пъти. Допуснахме едно положение, а получихме два гола”.
Утре Ливърпул се завръща на “Молиню” за мач от осминафиналите на ФА Къп. “Всеки мач за нас е много важен и всеки турнир. Миналия сезон опитахме да спечелим четири трофея, както и този, но в два вече нямаме шансове: Висшата лига и Купата на лигата. В другите два сме в борбата и ще се опитаме да ги спечелим, както винаги при нашия клуб. Това е голям за нас.”.
Треньорът разкри, че Флориан Виртц е подновил тренировки: “Той тренира в час от заниманието с отбора вчера. Той направи следващата стъпка във възстановяването си. Ще видим за утре, но няколко минути игра е най-добрият сценарий”.
Попитан дали вижда подобрение последните седмици, Слот отговори: “Индивидуални играчи се подобряват, но имахме проблеми с контузии. Имаме толкава в големи периоди, трябва да създаваме повече, но не сме на последно място по този показател. Играчи като Коди (Гакпо) и Мо (Салах), очакваме от тях и те очакват от себе си да вкарват повече и да правят повече асистенции. Но, както много пъти съм казвал, атаката не зависи само от Коди и Мо, както и защитата не е само Ибу (Конате) и Вирджил (Ван Дайк)”.